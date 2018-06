La menor de Razzmatazz frena la denúncia per violació i els dos detinguts queden lliures

El titular del jutjat d'instrucció número 22 de Barcelona va deixar en llibertat els dos joves detinguts arran d'una denúncia per violació d'una menor a la sala Razzmatazz de Barcelona, atès que tant la família de la noia com la Fiscalia van desistir d'exercir accions penals.

El jutge va decidir deixar en llibertat els dos investigats, la detenció dels quals es va prorrogar ahir, després que la menor hagués comparegut ahir als jutjats de Barcelona per sotmetre's a una exploració en relació amb la denúncia de violació que va presentar, segons han informat fonts jurídiques.

Tant la Fiscalia com la família de la noia, a qui correspondria exercir accions legals en nom d'ella en tractar-se d'una menor d'edat, van decidir no seguir endavant amb la denúncia als jutjats, de manera que el cas ha quedat tancat.

En la seva interolocutòria, el jutge resol no obrir causa penal pels fets, després que els pares de l'adolescent hagin manifestat que «no estimaven que fora d'interès per a la menor la incoació de procediment penal» i que la Fiscalia, de comú acord amb ells, hagi decidit no presentar cap denúncia.

Com que la denúncia de la víctima és requisit indispensable en aquest tipus de delictes, l'instructor ha decidit deixar sense efecte la detenció dels dos identificats i ha ordenat posar-los en llibertat de forma immediata.



Problemes psicològics

La menor, que té problemes psicològics, va denunciar davant els Mossos d'Esquadra haver estat agredida sexualment per tres homes divendres passat a la matinada en un reservat privat de la sala Razzmatazz de Barcelona, al qual havia accedit en companyia d'un altre jove.

Els Mossos d'Esquadra van identificar tres persones en relació amb la denúncia i els van retenir el passaport, tot i que dos d'ells, de nacionalitat nord-americana, en van tramitar una còpia i van intentar tornar al seu país dilluns passat.

La policia catalana els va detenir a l'aeroport del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), quan es disposaven a embarcar en un vol rumb a Nova York, i ahir van passar a disposició del jutge de guàrdia, que va acordar prorrogar el seu arrest en espera de practicar noves diligències, entre elles l'exploració de la menor.