Paluzie denuncia al Parlament britànic la «repressió de l'Estat»

La presidenta de l´ANC, Elisenda Paluzie, ha avisat aquest dijous des del Parlament britànic de la "importància" del judici als líders indepenendentistes empresonats que se celebrarà a la tardor. "He explicat que el judici del Suprem serà molt important i he parlat de la vulneració de drets i l´acusació de rebel·lió, un crim que té unes penes molt altes i requereix una violència que no s´ha donat", ha assegurat en una conversa amb l´ACN després d´intervenir davant de l´intergrup sobre Catalunya. "Ens agradaria veure la solidaritat de les opinions públiques internacionals", ha admès afegint que es podrien organitzar "activitats" al voltant del judici a la tardor. En aquest sentit, ha comentat que una idea dels comitès de solidaritat francesos és convertir el judici "en un procés de Burgos", de manera que generi "una onada d´indignació arreu d´Europa" com la del judici sumaríssim que va jutjar a finals del 1970 setze persones. Segons ella, els comitès o els grups parlamentaris com el de Westminster "poden tenir un paper important" a l´hora "d´activar" l´opinió pública europea.

Segons ha explicat a l´ACN, en dues sessions ha informat els diputats de l´intergrup -que reuneix membres de tots els grups polítics de la cambra britànica- sobre "l´estat de la repressió" i el fet que aquesta afecta també a "mestres, activistes o alcaldes" acusats d´haver contribuit a l´organització de l´1-O.

Preguntada per la resposta dels diputats, Paluzie ha afirmat que "la gent està molt xocada" i estan "absolutament indignats que líders polítics puguin estar en presó per haver organitzat un referèndum". En especial, ha destacat, a Gran Bretanya -on es va fer un referèndum pactat entre els governs escocès i britànic- i entre alguns diputats que van ser observadors internacionals durant l´u d´octubre passat i "van viure de primera mà la violència de la policia" espanyola. "He notat molta sensibilitat", ha remarcat posant l´èmfasi en la "necessitat d´internacionalitzar" el procés judicial.