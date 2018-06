Selectivitat 2018: Consulta el lloc dels exàmens i el tribunal

Tots aquells alumnes que s'hagin matriculat a la selectivitat de forma lliure, poden consultar a partir del divendres 8 de juny el lloc on se celebraran els exàmens, així com el tribunal de la prova. Per fer-ho només cal consultar a Accesnet. També ho podran consultar tots aquells alumnes als qui no ho hagués comunicat el seu institut de secundària.

CALENDARI DE LA SELECTIVITAT

Matrícula lliure

Del 2 al 14 de maig, matrícula per als estudiants que no cursin 2n de Batxillerat ni Cicles Formatius de Grau Superior a Catalunya aquest curs.

Matrícula

Del 16 al 31 de maig per als alumnes que estiguin cursant 2n de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior a Catalunya.

Consulta de tribunal i lloc d'exàmens.

8 de juny

Exàmens.

Del 12 al 14 de juny

Consulta dels resultats

Els resultats de la prova es coneixeran el 27 de juny.

Sol·licitud de revisió d'exàmens

La sol·licitud de revisió d'exàmens es podrà fer del 27 al 29 de juny, i els resultats de la revisió seran publicats el 9 de juliol.