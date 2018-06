El TC rebutja un nou recurs de Puigdemont contra la decisió del tribunal de suspendre la seva candidatura

El ple del Tribunal Constitucional, per unanimitat, ha desestimat un recurs de súplica presentat per Carles Puigdemont. El recurs es presentava contra una decisió del mateix tribunal, presa el 29 d'abril, quan va admetre a tràmit un recurs del govern espanyol i va suspendre cautelarment la seva candidatura. La defensa de Puigdemont va recórrer la decisió davant el TC considerant que la impugnació de la candidatura tenia "un caràcter preventiu" i criticant que el govern espanyol havia actuat de manera "desproporcionada" demanant la suspensió. Els magistrats rebaten aquests arguments i mantenen, doncs, que la decisió de l'abril va ser ajustada a dret i que la candidatura de Puigdemont ha de continuar suspesa. El tribunal té cinc mesos per resoldre el fons del recurs d'inconstitucionalitat interposat pel govern espanyol. Mentrestant, la candidatura estarà cautelarment suspesa.

Sobre l'argument de la defensa que era un recurs "preventiu", el tribunal diu que "els dubtes inicials" van quedar "objectivament resolts" quan el president del Parlament, Roger Torrent, va posposar la sessió d'investidura de Puigdemont a l'espera de la resolució del tribunal. "Aquesta decisió posava de relleu que la proposta de candidat per a la investidura impugnada podia no ser compatible amb les mesures cautelars adoptades anteriorment pel tribunal", recull la interlocutòria. Al gener, el TC va dictar mesures cautelars per evitar la investidura a distància de Puigdemont tot i que, en aquell moment, no va admetre a tràmit el recurs. Al febrer, Puigdemont va presentar al·legacions però el TC també les va tombar.

Sobre d'altres qüestions plantejades per la defensa en el recurs de súplica el tribunal no hi entra perquè al·lega que, en el moment processal actual, no s'ha resolt el fons de la qüestió plantejada al recurs del govern espanyol. El 29 d'abril es va únicament admetre a tràmit el recurs tot i que, tal i com demanava el govern espanyol, això va implicar la suspensió de la candidatura de manera automàtica durant cinc mesos. En aquest període, el TC haurà de dictar sentència, decidir si anul·la la candidatura i argumentar-ho a fons.