Detingut un home de 48 anys per amenaçar de mort Carlos Carrizosa

La policia espanyola ha detingut un home de 48 anys a Reus per amenaçar de mort el diputat i portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, el passat 25 de maig. Segons fonts policials, l'home va difondre un total de nou missatges amb amenaces, insults i justificant "qualsevol tipus de lluita com a vàlida" en 24 hores i sempre dirigit al diputat. Les piulades van començar a les dues del migdia fins l'endemà al marí des del perfil del detingut. Dies després, Carrizosa va presentar denúncia pels fets i la policia va iniciar una investigació. Després de declarar davant de la policia espanyola, va quedar en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de comparèixer davant el jutjat quan se'l requereixi per un presumpte delicte d'amenaces de mort, d'odi i contra els drets fonamentals.

El passat 25 de maig, el Parlament va celebrar un ple en què Carrizosa va retirar un dels llaços grocs que es trobava a la bancada del Govern, que aleshores encara no estava constituït, i el president de la cambra, Roger Torrent, va acabar optant per suspendre la sessió temporalment.