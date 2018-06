La Generalitat reclama a Interior explicacions pel vídeo dels presos

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va exigir explicacions al Ministeri de l'Interior per la «vulneració de drets» dels sobiranistes presos que apareixen en imatges de vídeo gravades a l'interior de la presó d'Estremera.

En la roda de premsa posterior a la reunió del govern català, Artadi va qualificar de «dures» les imatges que va publicar el diari Ara.

El vídeo, d'1 minut i 47 segons, ofereix imatges del dia a dia dels exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Forn en les seves cel·les o en altres dependències de la presó d'Estremera.

«És inexplicable», va denunciar Artadi, que va reclamar «explicacions» a Institucions Penitenciàries, del Ministeri de l'Interior, pel que considera que és una «vulneració de drets» dels presos.

La portaveu no va verbalitzar una demanda al Govern per a l'acostament dels independentistes presos, ja que va incidir que el que vol l'executiu de Quim Torra és la seva posada en llibertat.

Però, malgrat admetre que el Govern de Pedro Sánchez no té un «poder absolut» en processos que estan judicialitzats, va considerar que sí que pot fer «diferents coses» que no va detallar. «Veurem què és el que fa», va concloure. Per la seva banda, ERC i PDeCAT van qualificar «d'inacceptable» la gravació d'uns vídeos dels polítics sobiranistes presos a la presó madrilenya d'Estremera i van exigir al Ministeri d'Interior explicacions pel que consideren una violació dels drets fonamentals.

En declaracions als periodistes, els seus portaveus al Congrés, Joan Tardà i Carles Campuzano, van rebutjar els vídeos publicats dimarts pel diari Ara amb imatges del dia a dia els exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva i Joaquim Form a la presó.

«No és normal ni acceptable que es vulneri la intimitat d'aquestes persones», va denunciar Campuzano, que ha exigit a Interior l'obertura d'una investigació.

Va precisar que, lògicament, serà el nou ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, qui hagi de respondre, però va voler deixar clar que la responsabilitat correspon a l'equip del seu antecessor, Juan Ignacio Zoido.

Per al portaveu d'ERC, l'enregistrament dels seus companys en la seva vida quotidiana dins de la presó és un «desvergonyiment» que «no té nom». Segons l'opinió de Tardà, els nous responsables d'Interior haurien «d'entrada» de demanar disculpes i actuar en conseqüència perquè «no es pot» vulnerar la intimitat dels presos.



Presons ho investigarà

Institucions Penitenciàries va obrir una investigació per esclarir la gravació de les imatges. L'advocat de Junqueras i Romeva va explicar que va conèixer que existien unes imatges dues hores abans de la seva publicació i que, abans de fer-se públiques, va enviar un fax al director d'Estremera demanant que s'obrís una investigació. «El que m'interessa és protegir els meus clients, necessito que no torni a passar», va assegurar. Van den Eynde creu que «la causa última» de les imatges és que algú ha fet un «negoci». «Si hagués d'apostar, diria que ha estat un emprenedor, no crec que sigui una cosa induïda».