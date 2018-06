El Govern aprova una injecció de 20 milions d'euros a TV3 i CatRàdio

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat va aprovar ahir destinar una aportació extraordinària de 20,4 milions d'euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que li permetran afrontar els problemes financers derivats dels canvis en la tributació de l'IVA impulsats pel Ministeri d'Hisenda comanat per l'exministre Cristóbal Montoro.

D'aquesta manera, el nou executiu català compleix el compromís que ja anunciava divendres passat en comissió de control al Parlament l'encara president de la corporació, Brauli Duart, que poques hores després seria nomenat secretari general del Departament d'Interior.

La partida servirà per sufragar la despesa derivada del canvi en la llei de l'IVA aprovat pel Govern espanyol al novembre i que posava en risc la programació de la temporada que ve. Tot i que el Govern estarà amb els pressupostos prorrogats, l'aportació podrà ser una realitat perquè es tracta d'una «despesa sobrevinguda». Amb tot, no és l'únic forat que hauran d'afrontar els comptes de l'ens públic, ja que s'hi ha de sumar 7 milions d'euros del dèficit generat el 2017 i 12 milions més per la reducció dels ingressos publicitaris pressupostats. En total, la xifra ascendeix als 39,4 milions d'euros.



Comissió del 155

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va anunciar ahir que l'Executiu català ha creat el Comissionat per al Desplegament de l'Autogovern, «també conegut com el comissionat del 155» i l'Oficina de Drets Civils i Polítics.

Tal com va explicar a la primera roda de premsa després del Consell Executiu i després d'aixecar-se l'article 155 de la Constitució, amb la signatura del decret que constitueix aquest comissionat es dona compliment al compromís del president de la Generalitat, Quim Torra, que va assegurar al Parlament que seria una de les prioritats del nou Govern. El comissionat, que estarà pendent de la Conselleria d'Artadi, té per objectiu avaluar i reparar els efectes de l'aplicació de l'article 155 a través «d'un pla de xoc» i desplegar l'autogovern de Catalunya. El Consell Executiu també va signar el decret d'estructuració del departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda, suspès com el de Presidència pel 155, i que inclou la nova Oficina per a la Defensa de Drets Civils i Polítics. Aquesta oficina té com a principal objectiu definir i coordinar les polítiques del Govern relacionades amb els drets civils i polítics, es coordinaran amb la resta de Conselleries implicades i també era una de les prioritats que Torra es va comprometre a impulsar.