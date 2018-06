El govern de Sánchez «ha generat expectatives per damunt les seves possibilitats»

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha afirmat que el nou govern espanyol de Pedro Sánchez "ha generat expectatives per damunt les seves possibilitats". En una entrevista a Rac1 aquest divendres al matí, el president destituït amb el 155 també ha apuntat que seria una "molt bona notícia" que Sánchez i el cap del Govern, Quim Torra, tinguessin una reunió "immediata", i ha afegit que aquesta trobada seria celebrada "sense dubte" per Europa. D'altra banda, Puigdemont ha titllat d'"irresponsable" que la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, planti Torra en la ronda de consultes d'aquest divendres, i ha opinat que la líder de Cs fa un "flac favor" als seus votants amb aquesta decisió. "És d'una rebequeria impròpia de qui volia ser alternativa de Govern", ha conclòs.

Puigdemont revela que també hi ha un vídeo d'ell gravat des de la presó alemanya



Carles Puigdemont, ha revelat que hi ha un vídeo d'ell gravat des de la presó alemanya de Neumünster , tot i que ha admès que no l'ha vist. En una entrevista a Rac1 aquest divendres al matí, el 130è president de la Generalitat ha assegurat que li consta que les imatges s'han intentat vendre a diversos mitjans: "Feliçment ningú n'ha fet cas", ha apuntat. Així mateix, sobre els vídeos d'Estremera que han publicat l''ARA' i La Sexta, Puigdemont ha opinat que "denigren" les figures dels tres "presos polítics" que hi apareixen: Oriol Junqueras, Raül Romeva i Quim Forn. Tot i això, el president destituït amb el 155 ha celebrat que les imatges hagin tingut un "efecte contrari" i que la gent hi hagi reaccionat "be". "Em sap greu, la situació és injusta, i les imatges ho normalitzen, s'ha de denunciar", ha conclòs.