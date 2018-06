Informe per saber la legalitat del decret que facilita la fugida d'empreses

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va anunciar ahir que l'Executiu català demanarà un informe sobre si el decret del Govern central per facilitar el canvi de seu d'empreses catalanes «vulnera drets».

A la primera roda de premsa després del Consell Executiu posteriorment d'aixecar-se l'article 155 de la Constitució, la consellera ha explicat que el que permetia el reial decret és que els directius de les empreses prenguessin la decisió de traslladar la seva seu social sense consultar-ho amb els accionistes. «El decret podria estar vulnerant els drets dels accionistes», va explicar Artadi com a motiu de l'informe que demanaran, encara que ha subratllat que les empreses no hi han trasllat els seus centres operatius i que els canvis no han tingut incidència en el PIB ni en el PIB industrial. La portaveu del Govern va assegurar que Catalunya «se segueix considerant la millor regió del sud d'Europa pel 2018 i 2019» i es va afirmar que l'Executiu manté el compromís de seguir atraient empreses estrangeres a la comunitat. Preguntada per si s'han reunit amb les empreses que van decidir traslladar les seves seus fora de Catalunya, va explicar que la consellera d'empresa, Angels Chachón, està «en converses constants».