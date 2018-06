L'executiu de Torra congela els preus universitaris per al proper curs

El Govern català mantindrà el pròxim curs els mateixos preus universitaris i rebaixes a les rendes baixes que en el curs actual, malgrat la qual cosa seguirà sent el sistema universitari amb les matrícules més cares d'Espanya.

La proposta, presentada ahir pel Govern a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), preveu mantenir els mateixos preus públics per a les matrícules i altres taxes universitàries i les mateixes rebaixes per accedir als estudis universitaris que el curs passat. La Secretaria d'Universitats va destacar que per al curs 2018-2019 els estudiants del tram 0 de renda, que correspon als becaris de règim general del Ministeri, seguiran tenint la gratuïtat total dels estudis de grau.

El decret de preus també manté una rebaixa del 80% del preu de matrícula per a estudiants de grau que amb rendes corresponents al tram 1, i del 70% per a les rendes del tram 2 del sistema de tarifació social, que van ser aplicades per primera vegada el curs 2017-2018.

Segons la Secretaria d'Universitats, amb aquesta proposta de la Junta del CIC –organisme que integra al Govern i els rectors i presidents dels Consells Socials de les 12 universitats catalanes– «es continua potenciant el sistema català de tarifació social dels estudis universitaris amb la finalitat que ningú quedi exclòs de la universitat per motius econòmics».

Pel que fa a la resta de trams dels estudis de grau, la Junta del CIC va ratificar la proposta del Govern que contempla que per sisè curs consecutiu no s'apliquin actualitzacions.