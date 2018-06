SCC anul·la un acte a la UB per la pressió de membres d'un CDR

Societat Civil Catalana va haver d'anul·lar un acte ahir al vespre després que un centenar de persones del CDR entressin a la Universitat de Barcelona cridant «fora el feixisme de la universitat». La protesta va començar abans que l'acte comencés, quan poc a poc es va anar reunint gent a les portes del rectorat de la UB i, de cop, els manifestants van decidir entrar en massa dins del claustre fins a la sala on s'estava fent l'acte de SCC. Pel camí hi va haver més d'una picabaralla entre membres de Societat Civil que impedien que la manifestació avancés més enllà dels passadissos. Finalment, però, els membres del CDR van arribar fins a la mateixa porta des d'on van intentar boicotejar l'acte fent soroll. La tensió va anar augmentant fins al punt en què a dos quarts de vuit del vespre, l'organització va decidir anul·lar l'esdeveniment i desallotjar la sala per una porta secundària.