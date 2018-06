Arrimadas: «Aixecar el control financer compleix exigències dels separatistes»

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va afirmar que el president del Govern central «comença aviat a complir les exigències dels separatistes» en aixecar el control financer dels comptes de la Generalitat.

En un tuit recollit per Europa Press, va titllar de «premi» al Govern que el Consell de Ministres aprovi que la Generalitat pugui realitzar pagaments sense el control obligatori del Ministeri d'Hisenda, com havia de fer des del 15 de setembre per ordre de l'anterior Executiu del PP.

I va reiterar que el Govern «segueix amb el seu pla il·legal, usa ambaixades per a propaganda, dona 20 milions d'euros a TV3» i posa símbols en edificis públics, per la qual cosa va retreure al Govern socialista que prengui aquesta mesura. El sotssecretari de Política Social i Sectorial, Javier Maroto, va assegurar ahir que és un «error» aixecar el control financer dels comptes de la Generalitat i ho va emmarcar en un «pagament dels vots prestats» a Pedro Sánchez per ser investit president del Govern central.

Segons Maroto, es tracta de la «primera decisió» i el «primer error». «Donar via lliure i sense cap supervisió a la despesa de la Generalitat només pot ser interpretat desgraciadament com un pagament pels vots prestats a Sánchez», va recalcar.



Crítiques dels populars

En aquest sentit, el dirigent del PP va indicar (en un missatge al seu compte de Twitter, que ha recollit Europa Press) que «no hi ha raó objectiva» escoltant les intencions del president de la Generalitat, Quim Torra, per a una mesura així.

En semblants termes es va expressar la vicepresidenta tercera del Congrés i exalcalde de Ciudad Real, Rosa Romero, que creu que «comencen a tornar els favors de la investidura en contra del sentir de la societat espanyola».

«La Generalitat no ha demostrat complir amb la Constitució i amb les seves obligacions democràtiques. Em sembla una gran irresponsabilitat», va emfatitzar Romero, en un missatge a la mateixa xarxa social.

Per la seva banda, el senador i president del PP d'Àlaba, Iñaki Oyarzabal, va subratllar que aquesta primera decisió és un «error molt greu». «Donar via lliure i sense supervisió a la despesa de la Generalitat quan se sap que volen avançar en el cop a l'Estat, deixa en evidència un Govern central feble que perjudica l'interès d'Espanya», va ressaltar, per concloure»: «això sí, són molt macos». El portaveu de Podem al Senat, Ramón Espinar, va celebrar ahir l'aixecament del control dels comptes de la Generalitat per part del Govern, un fet que va qualificar de «bona notícia» que va en la línia de «normalitzar» les relacions entre els dos governs.