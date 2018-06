Batet: «Veuria amb bons ulls que el jutge acostés els polítics presos»

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha dit que "veuria amb bons ulls que el jutge acostés els polítics presos" a Catalunya però ha recordat que la decisió està en mans del jutge i no de l'executiu espanyol.

En una entrevista que aquest diumenge publicarà en paper El Periódico, Batet ha considerat que cal esperar per veure "com evoluciona la política catalana, i si el Govern assumeix que no pot actuar al marge de la llei" abans de platejar indultar-los en cas de ser condemnats. De fet, la ministra ha assegurat que un referèndum d'autodeterminació no permetria resoldre el "conflicte" català.

"No es tracta de desempatar en una votació, sinó de trobar una solució de consens en la que una immensa majoria de la societat se senti identificada", ha defensat. Per aquesta raó, Batet ha defensat que les forces polítiques tenen la responsabilitat d'arribar a un acord en el qual "tots renunciarem a coses". "Ningú estarà satisfet al 100%", ha conclòs.

Batet ha explicat que tant ella com el president espanyol, Pedro Sánchez, estan "disposats a escoltar, dialogar i consensuar" però ha subratllat que tot això "no servirà de res si no ho està l'altra part", ha dit en referència al Govern català. "La Generalitat s'ha de plantejar que ha de plantejar-se que ha de representar a tots els catalans, coa que ha abandonat fa molt temps", ha assegurat.

La ministra ha explicat que "aviat" revisaran els recursos contra lleis socials aprovades pel Parlament català que el govern de Rajoy va impugnar davant el Constitucional. "Moltes afecten a lleis socials, com la de la pobresa energètica, i s'han de llegir amb aquesta sensibilitat", ha defensat. "La nostra voluntat és disminuir la conflictivitat i parlar de govern a Govern per canviar coses menors i evitar recursos", ha defensat.

Batet ha explicat que la seva voluntat és anar al Palau de la Generalitat per parlar amb Torra per preparar una reunió amb Pedro Sánchez. Amb tot, no ha detallat si el president català serà el primer amb reunir-se amb Sánchez.

La ministra de Política Territorial ha defensat que "en aquest moment el país no necessita unes eleccions" perquè, segons ella, ara cal "estabilitat econòmica i institucional", especialment davant del que passa a Itàlia, ha subratllat. En aquest sentit, ha assegurat que cal "dignificar les institucions".

En ser preguntada per si el govern de Sánchez esgotarà la legislatura, Batet ha defensat que el nou executiu espanyol "té capacitat de gestió, talent i un projecte polític molt potent". La ministra creu que PP i C's no els ho posaran fàcil. "Espero que els que van propiciar aquests canvis siguin responsables i permetin que aquest sigui un govern que governi", ha reflexionat en veu alta.