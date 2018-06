Cs demana la compareixença del rector de la UB pel boicot a l'acte de Societat Civil

Ciutadans va sol·licitar la compareixença urgent al Parlament del rector de la Universitat de Barcelona després del boicot dijous a un acte de Societat Civil Catalana per part d'estudiants i activistes independentistes, i interpel·larà el Govern sobre les mesures de seguretat que s'havien previst.

Mig centenar d'estudiants i activistes independentistes convocats pels sindicats COS i SEPC i els partits Arran i CUP van impedir la celebració d'un acte d'homenatge a Cervantes organitzat per Societat Civil Catalana (SCC) a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona.

En roda de premsa al Parlament, Arrimadas va anunciar que el seu grup ha sol·licitat la compareixença urgent del rector de la UB perquè expliqui com es va actuar davant aquest comportament «feixista» dels independentistes, a l'hora que ha presentat diverses preguntes dirigides al Govern perquè expliqui les mesures de seguretat que havia previst per «garantir» la celebració de l'acte d'SCC. La portaveu nacional de Ciutadans va criticar que els «separatistes i els violents rebentessin» aquest acte d'homenatge a Cervantes.

El rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias, acudirà al Parlament si la Cambra catalana ho sol·licita per la suspensió d'un acte de Societat Civil Catalana (SCC) en les seves instal·lacions, que va ser interromput per una manifestació d'un centenar de persones: «No tenim cap problema a acudir», van assegurar a Europa Press fonts de la universitat. Les mateixes fonts van afirmar que la UB va actuar sota el principi de prudència i que, finalment, d'acord amb els organitzadors, va decidir que «el més adequat» era interrompre l'acte després d'una hora per evitar que la situació anés a més.



Crítiques de PP i PSOE

El president del grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, va demanar a l'alcaldessa Ada Colau que «el consistori es personi judicialment contra els CDR independentistes», que van boicotejar l'acte de Societat Civil Catalana (SCC) a la Universitat de Barcelona.

«L'Ajuntament diu que defensa els drets civils, per això ha de personar-se en un jutjat contra aquells CDR totalitaris, més propis de la pitjor Batasuna, que van intimidar i van violentar les persones de SCC», argumenta Fernández en un comunicat. Per al regidor del PP, són «intolerables actes de violència com els ocorreguts ahir» i per això demana «que es persegueixin per acabar amb la impunitat dels violents i radicals». El regidor del PP també va lamentar que «Colau, tan loquaç en xarxes socials per opinar i denunciar tot allò que li interessa, una vegada més es queda callada i no condemna els lamentables incidents que van protagonitzar aquests radicals contra la llibertat a la Universitat de Barcelona». La ministra d'Administracions Territorials i Funció Pública, Meritxell Batet, va titllar d'«intolerable» i «lamentable» el boicot.



«Intolerància i ignorància»

«Em sembla que quan es combina intolerància i ignorància és un còctel perillós i aquest comportament és el que denota al final una gran intolerància i una gran ignorància», va assenyalar en declaracions a Onda Cero recollides per Europa Press.

Un altre dels polítics que també va criticar el boicot va ser l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va assegurar en declaracions a Rac1 que condemna «absolutament» els fets i va criticar l'actitud de «guerrilla». A més, també va afegir que si fos en sentit contrari, també li agradaria sentir una condemna.