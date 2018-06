Moncloa anuncia que la Generalitat ja pot pagar proveïdors sense supervisió

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, va explicar que en el Consell de Ministres van acordar donar instruccions als bancs per tal que la Generalitat pugui tornar a fer pagaments sense la supervisió d'Hisenda.

Des de l'estiu, el Govern havia de passar pel control de l'Estat, que era qui autoritzava qualsevol pagament. Ara, aquest canvi és conseqüència de la retirada del 155 i, segons l'executiu, és un «gest de normalització» cap a la Generalitat. La portaveu considera que la mesura suposa «aixecar la supervisió financera», tot i que el Govern haurà de seguir enviant els informes mensuals de control vinculats al FLA i vigents des del 2015.

En la primera roda de premsa com a portaveu, Celáa va dir que l'objectiu del nou govern serà el de «normalitzar institucionalment el país» i obrir diàleg amb tots els territoris i tots els partits.

Després del Consell de Ministres, la nova portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez, Isabel Celáa, va explicar que han donat instruccions als bancs per tal que totes les ordres de pagament que cursi la Generalitat es facin efectives sense la necessitat que hi hagi una autorització prèvia d'Hisenda.

Des de l'estiu, el govern central havia intervingut aquest tipus d'operacions que, necessàriament, havien de comptar abans amb el vistiplau de l'Estat.

Una mesura aplicada per l'exministre Montoro per evitar que es destinessin partides a l'organització del referèndum. Tot i aquest pas, encara continuen vigents les mesures de control aplicades el novembre de 2015 per al cobrament del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).

Aquest control obliga l'interventor de la Generalitat a informar mensualment de totes les despeses que fa l'executiu català. De fet, en la reunió mantinguda per Rajoy i Sánchez el passat 15 de maig a Moncloa els dos líders van acordar aixecar el gruix de la intervenció econòmica sobre la Generalitat i retornar a la situació del 2015.



«S'aixeca la supervisió»

La reunió es va produir l'endemà de la investidura del president, Quim Torra, i amb l'aixecament del 155 a tocar. Segons Celáa, és un «gest de normalització» que es fa amb la Generalitat. La portaveu considera que amb aquest pas «s'aixeca la supervisió» dels comptes de la Generalitat, que s'havia instaurat a l'estiu.

Aquest canvi és conseqüència directa de l'aixecament del 155 i ara s'ha donat ordre directa als bancs. «Ens sembla que era una mesura de normalització però no vol dir que el govern [espanyol] no estigui informat de les eventuals partides de la Generalitat», va apuntar. «Aixequem aquesta supervisió amb la confiança que funcionarà bé», va afegir.



El control a posteriori

Per la seva banda, la Generalitat va assegurar ahir que l'anunci del Govern central que aixecava la supervisió sobre els seus comptes és «un fet automàtic» des de dilluns passat, i per això va demanar a l'Executiu que aixequi el control a posteriori de les seves despeses, que s'aplica des de novembre del 2015.

En declaracions als periodistes abans de reunir-se amb l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabaté, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va recordar que, en haver decaigut l'article 155, també hi va deixar d'haver intervenció financera, per la qual cosa el Govern «ha estat fent ja aquesta setmana pagaments amb normalitat». Això no obstant, Aragonès va apuntar: «Celebrem que el Govern central s'apunti a aquesta línia i, ja posats, li demanem que aixequin els controls a posteriori (de la despesa) que van imposar al novembre del 2015».

Aragonès ja va demanar dilluns al Govern central que, una vegada finalitzada la intervenció financera de la Generalitat, es posi fi també a les condicions específiques «discriminatòries» imposades a Catalunya al novembre del 2015 per rebre partides del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA). El vicepresident del Govern ha recordat que, en decaure l'article 155 de la Constitució, el Govern ha tornat a rebre els avançaments del model de finançament en els seus comptes i no necessita del vistiplau d'Hisenda per efectuar tota mena de despeses.

"La llei ens empara. Si el Govern central hagués fet alguna cosa diferent, seria il·legal", ha comentat Aragonès.

Precisament avui ha transcendit que el nou president del Govern, Pedro Sánchez, i Quim Torra han parlat per telèfon i s'han emplaçat a reunir-se, i Aragonès ha assegurat que ell també havia mantingut converses "informals" amb ministres.

Els controls establerts a la Generalitat al novembre del 2015 impliquen que la Intervenció de la Generalitat encara ha de remetre mensualment a Hisenda un certificat amb tota la informació dels pagaments realitzats per la Generalitat en el mes anterior i acreditar que els esmentats pagaments respecten la legalitat vigent