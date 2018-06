Trapero declina tornar a ser cap dels Mossos d'Esquadra

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, es van reunir ahir divendres a la tarda amb el Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, destituït pel 155 i processat per l'Audiència Nacional pels fets del 20 de setembre i el referèndum de l'1-O. Torra i Buch van oferir a Trapero tornar a liderar el cos dels Mossos d'Esquadra però aquest va refusar l'oferta, segons ha informat en un comunicat el Departament d'Interior. El Major dels Mossos va agrair l'oferiment però –tal i com ja va manifestar en seu judicial- considera que assumir aquesta responsabilitat no seria convenient "pel bon funcionament de l'organització policial" ni tampoc per la seva persona davant la seva "situació processal". No obstant això, Trapero es va comprometre a continuar desenvolupant aquelles funcions que els responsables del Departament d'Interior i el Comissari en cap del CME li encomanin. El president Torra va agrair en nom del Govern la tasca realitzada pel Major Trapero en l'exercici del seu càrrec "de servei exemplar a la ciutadania".