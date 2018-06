Independentistes escridassen Arrimadas pels carrers de Vic

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va ser escridassada ahir per un centenar de manifestants independentistes a Vic, al crit de «fora feixistes» i de «llibertat presos polítics», entre altres consignes. Arrimadas va visitar la capital d'Osona, on Ciutadans tenia previst celebrar un «acte polític» per explicar el seu programa a la comarca, tot i que l'Ajuntament no li ha concedit els permisos pertinents.

Cs no va poder celebrar l'acte però Arrimadas va voler ser a Vic per denunciar en declaracions als periodistes que el consistori «separatista» d'aquella localitat «ha impedit» a Ciutadans celebrar un «acte polític». «Ens volen fer callar, ens volen silenciar, ens volen expulsar de Catalunya, però no ho aconseguiran ni els intolerants ni les amenaces», va assegurar. La portaveu nacional de Ciutadans va criticar que els independentistes considerin que «els carrers, les places, les platges i el Palau de la Generalitat són seus, quan són de tots els catalans».

Durant la visita a Vic, que va durat poc més de mitja hora, Arrimadas va ser escridassada per uns cent manifestants independentistes, que van corejar consignes com «fora feixistes», «Ciutadans és feixisme», «els carrers seran sempre nostres», «llibertat presos polítics», «ni oblit ni perdó» o «Marta Rovira, et volem a casa», entre d'altres.

A més d'aquestes consignes, els manifestants van rebre la dirigent de Ciutadans amb estelades i pancartes en les quals s'exigia la llibertat dels «presos polítics».

En aquest context, Arrimadas va qualificar de «preocupant» que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, «confongui» Catalunya amb el president Quim Torra, i l'avisa que primer s'han de «garantir» els drets dels no independentistes abans d'obrir el diàleg amb el Govern.



Crítiques a Sánchez

En declaracions als periodistes, Arrimadas va valor així la telefonada d'ahir de Sánchez a Torra en la qual tots dos es van emplaçar a celebrar una reunió «ben aviat» per reprendre la via del diàleg, així com la decisió del Govern en la seva primera reunió d'aixecar el control financer de la Generalitat La dirigent de Ciutadans va opinar que la decisió de l'Executiu «no és un gest» cap a Catalunya sinó cap als «separatistes», a causa de les «hipoteques» de Sánchez pel suport de les formacions independentistes a la moció de censura. Ara bé: la líder de Ciutadans a Catalunya i cap de l'oposició va defensar la recuperació del diàleg entre els dos governs, però ha advertit que primer s'han de «garantir» els drets dels «milions de catalans» que han estat «vulnerats de forma reiterada» per l'anterior Govern i davant l'«amenaça» de Torra de seguir amb el «pla il·legal» del procés.