Dos morts en un xoc frontal a l'Ampolla

Dos morts en un xoc frontal entre un cotxe i dues furgonetes a l'N-340, entre l'Ampolla i el Perelló. L'avís de l'accident es va rebre a les 05.53 hores de la matinada d'ahir. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal on van morir els dos ocupants del cotxe, ambdós de nacionalitat romanesa. A més, quatre persones van resultar ferides de poca gravetat: dues, traslladades a l'hospital d'Amposta i les altres, a l'hospital Verge de la Cinta.