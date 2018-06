Josep Borrell: "Estem a prop d'un enfrontament civil a Catalunya"

El ministre d'Afers exteriors, Josep Borrell, va apel·lar ahir a la nit al diàleg i a rebaixar la tensió política a Catalunya, on considera que "estem a prop d'un enfrontament civil", després de recalcar que la "primera obligació del Govern és mantenir la integritat territorial de l'Estat".

En una entrevista a la Sexta, el responsable d'Exteriors va expressar la seva voluntat d'obrir vies de diàleg "dins dels marcs de la Constitució i el respecte a la legalitat" en un moment en el qual la integritat de l'Estat està "posada en qüestió" d'una forma greu com a resultat de la desafecció d'una part important, encara que no majoritària, de la població catalana.

No obstant això, va remarcar que el Govern ha de trobar "algú amb qui dialogar i que accepti el marc del diàleg".

Encara que va ironitzar amb que no és "el ministre d'Assumptes Catalans", Borrell va afirmar que un dels motius pels quals va acceptar ser ministre era per donar resposta a la pèrdua de prestigi d'Espanya en universitats estrangeres, especialment de l'àmbit anglosaxó, per la "estratègia insistent" dels independentistes de mostrar que "la llegenda negra is back".

Borrell va matisar unes declaracions passades en les quals va afirmar que calia "desinfectar les ferides de la societat catalana", una expressió que va substituïr per "guarir", encara que va recalcar que mai ha dit "que calgui desinfectar als catalans o a Catalunya, com diuen".

Sobre les crítiques a la desactivació dels controls financers a l'administració catalana, va demanar que no es busquin "interpretacions conflictives" sobre cada mesura del Govern respecte a Catalunya. En aquest sentit, va recordar que el PSOE "va demostrar una enorme lleialtat" amb l'anterior Govern a l'hora d'aplicar l'article 155, que "ningú" desitjava.

Sobre els polítics sobiranistes presos, Borrell deixa aquest assumpte en mans dels tribunals.

Va afirmar que li agradaria que es contribuís a rebaixar la tensió "amb les mesures que ho fessin possible", i que un polític com Oriol Junqueras estigués en condicions de participar en el debat polític democràtic, encara que va matisar que correspon al jutge apreciar, per exemple, si hi ha riscos de fugida.

Borrell es va refereir a les paraules de la exconsellera d'Educació de la Generalitat Clara Ponsatí, fugida a Escòcia, que va admetre que l'anterior executiu català "jugava a pòquer" contra el Govern espanyol i anava "de farol".

"La propera vegada que juguin al pòquer, que juguin amb cigrons, perquè han estat jugant amb el futur d'aquest país", va recalcar.

El ministre va argumentar que la reforma de la Constitució que el PSOE ha plantejat podria fer possible que alguns dels articles de l'Estatut declarats inconstitucionals en el futur no ho fossin.