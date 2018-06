Els millors 'memes' sobre la Selectivitat

Un total de 33.895 alumnes, 1.813 més que l'any passat, que equival a un augment del 5,6%, se sotmetran a partir de demà les proves d'accés a la universitat (PAU), la coneguda selectivitat a Catalunya, que es prolongaran durant tres dies.



Segons dades de la secretaria d'Universitats de la Generalitat, un total de 27.878 estudiants de segon de batxillerat, uns altres 2.738 estudiants de cicles formatius de grau superior i 3.279 de matrícula lliure (procedents del batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU o volen millorar nota) s'examinaran en la fase específica de la Selectivitat.



Del total, 3.401 estudiants faran la prova d'aptitud personal (PAP) per accedir als estudis d'educació infantil i primària que es durà a terme el dissabte 16 de juny.



Tant com si t'has de presentar, com si coneixes algú que s'ha de sotmetre a l'examen, segur que et pots sentir identificat amb alguns dels 'memes' que et portem.