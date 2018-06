Torra veu "d'una irresponsabilitat inaudita" les paraules de Borrell

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciat avui que les paraules del ministre Josep Borrell sobre el risc d'un "enfrontament civil" a Catalunya són "d'una irresponsabilitat inaudita", mentre que l'expresident Carles Puigdemont l'ha acusat de voler forjar un "clima de por".

Ahir a la nit, en declaracions a La Sexta, Borrell va apel·lar al diàleg i a rebaixar la tensió política a Catalunya, on considera que s'està "a la vora d'un enfrontament civil", i va recalcar que la "primera obligació del Govern és mantenir la integritat territorial de l'Estat".

Des del seu compte personal a Twitter, Torra es va fer eco de les afirmacions del ministre d'Afers Estrangers i va comentar: "És d'una irresponsabilitat inaudita".

També l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reaccionat amb un tuit: "Borrell, el ministre de la novel·la negra. La ultradreta li presta la tinta per escriure el relat de ficció que justifiqui la repressió actual i venidora, per forjar un clima de por i enfrontament que, molt a desgrat seu, no existeix a Catalunya".