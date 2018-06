Detenen el director de l'Idescat i el cap de secreteria d'Economia per l'1-O

La Policia Nacional ha detingut avui el director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i el cap de la secretaria general del departament d'Economia i Vicepresidència de la Generalitat, en el marc de l'operació per descobrir si el Govern va obtenir de forma irregular el cens de l'1-O.

Segons han informat a Efe fonts de la investigació, en l'operació d'avui, ordenada pel jutge de Barcelona que investiga l'1-O, han estat arrestats el director de l'Idescat, Frederic Udina, i el cap de la secretària general de la conselleria d'Economia i vicepresidència de la Generalitat, Daniel Gimeno.

El jutge ha ordenat a la Policia els escorcolls a la conselleria d'Economia, el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) i una empresa del grup Mediapro, a la recerca de proves per acreditar si el Govern va obtenir o no de manera il·legal el cens del referèndum.

En la conselleria d'Economia, els agents estan rastrejant l'ordinador de Daniel Gimeno, segons les fonts.

Segons la Policia, l'Idescat, dirigit per Udina, va contribuir de forma activa en la cessió al Govern dels fitxers del Registre de Població de Catalunya per al "cens global" de votants per a l'1-O, en un lliurament que es va fer al cap del Gabinet d'Economia, Daniel Gimeno, "sense que la cessió estigués emparada per cap marc legal".

En un registre a l'Idescat, efectuat el passat 5 de desembre, la Policia va intervenir un correu electrònic d'Udina, del qual els investigadors conclouen que hi va haver "cessió i entrega" a Gimeno dels fitxers de les dades personals del Registre de Població de Catalunya per elaborar el cens de l'1-O.

A més, a l'agenda "Moleskine" intervinguda a Josep Maria Jové (exnúmero dos del llavors vicepresident Oriol Junqueras i actual diputat d'ERC detingut el 20 de setembre passat) es detallaven possibles alternatives per aconseguir els registres de què disposa l'Idescat, per a la qual cosa va anotar que es va reunir amb Udina amb l'objectiu d'abordar l'obtenció de les dades necessàries per elaborar el cens.



Protestes dels treballadors

Una vintena de treballadors del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) s'han concentrat a les portes de l'edifici amb pancartes amb el lema "Llibertat" per protestar per l'escorcoll que portava a terme per la Policia Nacional a la seva seu en recerca de proves sobre el cens de l'1-O.

En el marc de l'operació, dirigida pel titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, la Policia ha registrat la seu d'Economia, una empresa del Grup Mediapro i la seu del CTTI, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en aquest cas en presència del seu director gerent, Joan Angulo.

Una vintena d'empleats han baixat a les portes de l'edifici cap a les 13.00 hores i han desplegat petites pancartes amb el lema "Llibertat" per expressar el seu rebuig al registre policial.