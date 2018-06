Un empresari d'ITV i amic d'Oriol Pujol admet un frau fiscal de 890.000 euros

L'empresari del "cas ITV" Sergi Alsina, que presumptament va pagar comissions il·legals a l'exdiputat de CiU i amic íntim seu Oriol Pujol per afavorir els seus negocis, ha admès avui haver defraudat més de 890.000 euros a Hisenda en els guanys que va obtenir per la venda de la planta de Sony a Catalunya.

En el jutjat penal número 18 de Barcelona ha arribat avui a judici la primera peça de la presumpta trama corrupta de les ITV, una de les derivades de la causa de suposat pagament de comissions il·legals i tràfic d'influències que pròximament seurà a la banqueta el fill de l'expresident català Jordi Pujol i exdirigent de CDC.

El primer judici del cas ITV es dirigeix contra sis empresaris acusats d'haver amagat a Hisenda els beneficis obtinguts en l'operació de venda de la planta de Sony a Viladecavalls (Vallès Occidental) a l'empresa Ficosa, en la qual diversos d'ells van mediar, al gener del 2011.

Entre els sis acusats figuren Sergi Alsina i Sergi Pastor, dos empresaris que estan en espera de ser jutjats per un tribunal popular, al costat d'Oriol Pujol, per formar part d'una trama en la qual suposadament l'exdiputat de CiU va cobrar comissions il·legals a través de la seva dona per utilitzar la seva influència política per beneficiar diverses operacions empresarials, una d'elles per a la creació d'un parc d'automòbils pròxim a Seat.

En el judici, que s'ha iniciat avui i es prolongarà tota la setmana, també seuen a la banqueta la dona de Pastor, l'expresident de Sony a Espanya Pedro Navarrete, la dona d'aquest, i l'advocat Tomás Fornesa.

Segons la Fiscalia, Navarrete, a instàncies del seu amic íntim Sergi Pastor, va contractar al gener del 2011 Sergi Alsina com a assessor per vendre la planta de Sony a Ficosa, a canvi de repartir-se la remuneració que rebés de la part compradora.

Després de culminar amb èxit l'operació, afegeix el ministeri públic, Ficosa va pagar 2 milions d'euros a l'empresa de Sergi Alsina per les seves tasques de mediació i assessorament, dels quals aquest va lliurar 1,1 milions a Sergio Pastor i 554.000 euros més a Navarrete.

Els imputats, segons el ministeri públic, van vehicular aquests guanys a través d'empresa instrumentals d'activitat inexistent que compartien amb les seves dones, amb la qual cosa van tributar per l'impost de societats i no el d'IRPF, molt més costós.

La defensa d'Alsina, que afronta inicialment set anys i mig de presó, ha arribat a un acord amb la Fiscalia Anticorrupció per aconseguir una rebaixa substancial de la pena a canvi de reconèixer els fets que se li imputen i tornar a l'Agència Tributària els més de 890.000 euros defraudats, quantitat que l'imputat ja ha pagat.

L'acord, a l'espera que la Fiscalia formalitzi la rebaixa de condemna al final del judici, ha tingut efectes avui mateix per a la dona d'Alsina, que afrontava any i mig de presó i que ha quedat exculpada en retirar-se l'acusació contra ella, d'acord amb el pacte assolit entre la defensa i el ministeri públic.

En la seva declaració, Alsina ha reconegut davant la jutge que va cobrar els beneficis per la venda de Sony a través d'una societat sense activitat real, perquè "pensava que així podria minimitzar el cost fiscal d'aquests ingressos".

De la seva banda, la dona de l'empresari s'ha escudat en el fet que no recorda res de l'operació investigada i en que l'empresa utilitzada per percebre els beneficis era gestionada pel seu marit, sense que ella tingués cap intervenció, després de la qual cosa la jutge li ha permès abandonar el judici.

Per la trama principal del cas ITV, Oriol Pujol va acceptar al juliol de l'any passat una condemna de dos anys i mig de presó en un acord amb la Fiscalia en el qual reconeixia haver cobrat comissions d'empresaris afins, encara que Sergi Alsina -amb la causa paral·lela pel frau fiscal de Sony pendent- es va desmarcar del pacte i el va recórrer.

Finalment, la magistrada presidenta del jurat popular que ha de jutjar el cas ITV va decidir rebutjar el pacte d'Oriol Pujol amb el ministeri públic, en tractar-se d'un acord parcial no signat per tots els imputats, i va enviar a l'exdiputat de CiU a judici.