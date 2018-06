Excàrrecs de CDC admeten que no posaven filtres a les donacions

Antics responsables econòmics de CDC van admetre ahir davant el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas del 3%, José de la Mata, que no hi havia cap tipus de filtre a l'hora de controlar les donacions que rebien les fundacions del partit, CatDem i Fòrum, i han dit desconèixer la procedència d'aquests ingressos.

Segons van informar fonts presents a la declaració, Francesc Xavier Sànchez Vera, qui ostentava el càrrec de responsable econòmic i jurídic de CDC; Anna Dolors Benítez, excap econòmica financera, i Carles del Pozo Cerda, exgerent i excoordinador de l'Àrea Econòmica, van explicar que atès que les que rebien aportacions eren CatDem i Fòrum la llei no obligava un control estricte sobre l'origen dels fons.

El titular del Jutjat Central d'Instrucció 5, que acaba de prendre les regnes de la instrucció del 3%, investiga si aquestes donacions aportades per empresaris a través de les fundacions de CDC (que en teoria realitzaven treballs d'assessorament) acabaven a les arques del partit a canvi de concessions d'obra pública a Catalunya.

Segons els imputats, no hi havia cap filtre per conèixer l'origen de les aportacions, per la qual cosa van assegurat que ells en el partit no tenien cap responsabilitat sobre qui feia les donacions i, per tant, els era impossible conèixer si els donants eren persones o empreses immerses en processos de licitació d'obra pública.



Conceptes «vagues»

De fet, Sànchez, Benítez i Del Pozo van indicar que a les factures que CDC girava mensualment a CatDem se'ls assignaven conceptes «genèrics» o «vagues» i sempre amb els mateixos imports, amb la qual cosa no es poden connectar amb les donacions, i que era Germà Gordó, exgerent, qui s'encarregava d'aquestes factures.

També van remarcar que l'estructura econòmica de CDC coincidia amb l'estructura econòmica de les fundacions del partit, de manera que, segons les fonts consultades, els investigats no han deixat del tot clar qui eren els responsables de fer el seguiment efectiu dels donants.



Igual que les seves fundacions

És per això que el fiscal del cas, José Grinda, va sol·licitar al magistrat que reclami a CDC aclariment de les factures mensuals que es giraven a CatDem amb la finalitat de dilucidar si les donacions servien per finançar a la formació convergent a canvi d'adjudicacions.



Sistema de facturació

El sistema de facturació a les donacions va funcionar des de 1996 i els tres investigats han destacat la importància d'aquests ingressos en els anys en els quals Germà Gordó va exercir la Gerència del partit a causa del seu «marcat pes polític» i la seva «personalitat».

Quan Gordó va deixar aquest càrrec, el 2011, van apreciar un minvament dels ingressos via fundacions.

Després dels interrogatoris dels tres imputats, Montse Vinyets, advocada de la CUP, partit que exerceix l'acusació popular en aquesta causa, va manifestar, en declaracions als mitjans de comunicació presenta, la seva estranyesa que no es fes un «monitoratge» de les donacions i que el seu objectiu és esbrinar si alguna vegada va existir una «traçabilitat entre donacions, fundacions i processos d'adjudicació».