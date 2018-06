La Selectivitat comença amb Lorca, Rodoreda i Guimerà

La Selectivitat 2018 ja està en marxa. Prop de 34.000 alumnes a Catalunya, 3.100 a les comarques gironines, han començat aquest matí la prova d'accés a la universitat amb examens de castellà i català.

La igualtat efectiva enter homes i dones a l'actualitat ha estat una de les opcions que els alumnes que aquest dimarts han començat les proves de selectivitat han pogut escollir per demostrar la seva expressió escrita. La prova demanava com a mínim tres arguments per elaborar un text d'entre 100 i 150 paraules. Els qui han escollit aquesta opció, han hagut de comentar un text de l'historiador israelià Yuval Noah Harari, on tractava precisament les diferències entre homes i dones. L'altra opció ha comptat amb un diàleg de 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, i els estudiants han hagut d'escriure sobre els trets lingüístics dels textos dialogats.

Els alumnes que fan la selectivitat han pogut escollir, a l'examen de Llengua Catalana i Literatura, si analitzaven un fragment de 'La plaça del Diamant', de Mercè Rodoreda, o un text periodístic sobre els robots, de Javier Borràs, publicat al digital 'Crític'. A més, d'entre les lectures obligatòries a Batxillerat, la prova també ha plantejat preguntes sobre 'Terra Baixa', d'Àngel Guimerà. En expressió escrita, els futurs universitaris han pogut escollir entre redactar un text formal sobre les implicacions de la revolució robòtica, amb un balanç sobre què pot suposar la incorporació d'aquesta tecnologia per a la humanitat; o bé un article en què relatessin, en primera persona, una situació real o fictícia en què van haver de convèncer algú de fer una cosa que no desitjaven. A més, els alumnes han hagut de respondre a la part comuna de la prova, en què s'han plantejat diverses qüestions de sintaxi i gramàtica.