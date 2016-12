Esport i cultura, protagonistes de la Marató a les comarques gironines

Un any més les comarques gironines s'han omplert de solidaritat amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. De les desenes d'actes que s'han preparat, les activitats esportives són les que més públic han concentrat. Entre elles, destaquen la clàssica volta a l'estany de Banyoles que s'ha fet a primera hora del matí d'aquest diumenge o la 'Marató per la Marató', que s'ha celebrat pel centre de Girona i que estava organitzada pel Club d'Atletisme de Girona i l'ajuntament de la ciutat. Una activitat que ha comptat amb la col·laboració del cos de Bombers, que l'han completat per relleus i corrent amb l'equip de treball. A Figueres s'ha celebrat la quarta marató de dansa, mentre que a Olot s'han recaptat prop de 800 euros amb un berenar popular. La seu central on es reben les trucades és a l'Auditori de Girona.

Des de les vuit del matí s'ha posat en marxa una nova edició de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio que enguany s'ha dedicat a l'ictus. Un esdeveniment que remou tot el país amb activitats ben diverses. Pel que fa a les comarques gironines se n'han programat un munt. No hi ha racó de la demarcació on no s'hagi organitzat alguna iniciativa solidària. Les activitats no han parat de créixer aquests darrers dies i algunes entitats han apostat per fer 3 i 4 esdeveniments paral·lels. Només a la ciutat de Girona n'hi ha una trentena de programats.

La gran majoria d'activitats per aquesta edició de la Marató giren entorn la salut i l'esport, però també n'hi ha hagut de culturals. La vila medieval de Peratallada ha vist com s'omplia de gegants, s'han fet cantades de nadales per part de moltes AMPAS i el Consorci per la Normalització Lingüística ha organitzat un dictat popular davant de la seu de la Generalitat. A més, també hi han hagut els tradicionals dinars populars com arrossades o fideuàs passant per activitats més esportives com caminades solidàries o un altre sector com les taules informatives o xerrades sobre l'obesitat i estils de vida actius.

Un d'aquests dinars populars és el que s'ha fet a Bàscara (Alt Empordà) juntament amb una quina popular que ha recaptat prop de 3.000 euros. Tot plegat, el mateix dia que els veïns del municipi han hagut de decidir si es vénen l'edifici de l'ajuntament per eixugar el deute del consistori. També s'han programat activitats infantils com inflables, tallers o venda de productes realitzats per infants de diverses escoles.

250 persones es mouen per la Marató a Girona

D'altra banda, una de les activitats més multitudinàries – que ha reunit unes 250 persones- ha estat la marató per la Marató a Girona. Enguany, a dos quarts de deu en punt, s'ha donat el tret de sortida i en aquesta cursa atípica hi han participat, com és habitual, diversos membres del cos dels Bombers de la Generalitat. De fet els Bombers eren els únics que podien córrer la prova solidària fent relleus, i és que s'ha de tenir en compte que corrien amb l'equipament habitual que fan servir quan treballen.

Un dels membres dels Bombers l'Eloi Bonet explica que tot el que recapten amb aquesta col·laboració ho sumen al que reuneix el Club d'Atletisme de Girona amb les inscripcions i ho donen a la Marató.

Centre de trucades a l'Auditori

Aquest any el centre de trucades on els ciutadans poden fer el seu donatiu s'ha instal·lat a l'Auditori Palau de Congressos de Girona. Telefónica ha instal·lat aquí 100 línies per els voluntaris que agafen els telèfons entre els quals hi ha l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, o el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.