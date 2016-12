Els gironins es gastaran 42,87 euros de mitjana en dècims de la Grossa de Nadal

Encara que les possibilitats aritmètiques d´aconseguir el primer premi són iguals per a tots els números de la Grossa de Nadal (100.000), el proper 22 de desembre seran molts els gironins que estaran pendents que els toqui, malgrat que aquesta és una de les províncies menys afortunades d´Espanya, que tampoc destaca precisament per la seva despesa en aquest joc.

Els gironins van gastar l´any passat 37,24 euros per adquirir dècims per a la Grossa de Nadal, el que va comportar haver venut 140.810 bitllets (la província catalana que menys va comprar). Per aquest any, la consignació per habitant que Loterías y Apuestas del Estado ha fet per als gironins és de 42,87 euros (161.409 bitllets).

Com marca la tradició des de 1961 –l´últim any que va tocar la Grossa de Nadal a la província (a la Jonquera)–, el primer premi va passar l´any passat de llarg però hi va haver consolació: una veïna de Begur va repartir més d´un milió d´euros entre una desena d´amigues amb les que va intercanviar el número 12775 adquirit a Puebla de Cazalla (Sevilla); a Sant Joan Les Fonts, Colera i la Jonquera es va vendre un tercer premi; a Figueres, un quart i un cinquè. Els cinquens premis van ser els més venuts a la província, doncs també van caure a Olot, Vilobí d´Onyar, Blanes i Girona.

Numerologia

Entre els 206 premis grossos cantats fins ara –durant la Guerra Civil cada bàndol tenia la seva pròpia loteria–, en 110 ocasions ha recaigut la sort en número parell i 96 en imparell, sent el 5 (trenta-dues vegades) el que més acaba, seguit pel 4 i el 6 (vint-i-set cadascun).

Per contra, la unitat que menys s´ha repetit al llarg de la història és l´1 (tan sols vuit terminacions), darrere del 2 (tretze vegades) i el 9 (setze). Quant a les dues últimes xifres, les més repetides són el 85 (fins a en set ocasions) i el 57 (sis), a més del 64 i el 75 (cinc vegades cadascuna).

No obstant això, setze desenes encara no han aconseguit sortir agraciades amb el primer premi en el sorteig, entre les quals destaca el 13, nombre de la mala sort per a molts, o el 25.