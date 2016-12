Cada any uns 1.700 gironins pateixen un infart celebral

A les comarques gironines cada any 1.700 persones pateixen un infart celebral. A la demarcació, l'hospital de referència per tractar les embòlies és el Trueta. El Servei de Neurologia atén més d'un miler d'ictus cada any, dels quals entre 500 i 600 necessiten ingressar a la Unitat d'Ictus. Cal destacar, però, que un 70% d'aquests pacients són autònoms al cap de tres mesos.

Des del centre gironí també es tracten, a través de tècniques de telemedicina, els casos menys greus que arriben dels hospitals de Palamós i Figueres.

Segons destaquen des del centre hospitalari, els hàbits de vida poc saludables estan fent augmentar la incidència dels ictus entre la població jove. En els darrers cinc anys, els casos d'ictus entre persones d'entre 20 i 60 anys ha crescut un 25% a causa, sobretot, de la mala alimentació i el consum de greixos i precuinats i també per la vida sedentària.

Aquest és un dels motius pels quals el centre i altres entitats s'han bolcat en la difusió de campanyes de prevenció i de conscienciació de la importància d'actuar a temps quan es pateix un ictus, ja que de les 1.700 persones que cada any tenen un infart cerebral a Girona només la meitat arriben a l'hospital dins les primeres sis hores des de l'inici de l'afectació.

La resposta ràpida, així com la prevenció i les milores en l'atenció hospitalària a les unitats d'ictus són clau per reduir l'afectació de l'infart celebral.