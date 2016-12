Celrà és el municipi gironí amb el PIB per habitant més alt

Celrà és el municipi gironí més de gran de 5.000 habitants amb el PIB per capita més alt amb 40.700 euros, una dada que el situa un 46,2% per sobre de la mitjana catalana. Per sobre d'aquesta mitjana només se situen dos municipis de la demarcació: Girona i Castell-Platja d'Aro, amb 34.400 i 27.900 euros respectivament. A l'altre costat de la balança se situen Sant Hilari Sacalm (12.400), Llagostera (14.500) i Santa Cristina d'Aro (15.000), segons dades fetes públiques avui per l'Institut Català d'Estadística, segons ha informat avui l'Institut Català d'Estadística.

Els resultats comarcals mostren que el Gironès, amb 28.100 euros, per capita és la més rica i la única per sobre de la mitjana catalana. Per sota d'aquesta referència se situen la Garrotxa i el Pla de l'Estany, amb 26.100 i 26.000 euros per capita respectivament. Molt per sota trobem el Baix Empordà com la més pobre amb només 20.500 euros, l'Alt Empordà (21.600 euros) i la Cerdanya (22.100).

El PIB per habitant a preus corrents en l'àmbit comarcal mostra una evolució positiva els darrers anys. Malgrat la dada general, això no és així per el Gironès que ha perdut un 3,1% respecte al 2013. La Cerdanya i l'Alt Empordà són les que més han crescut, un 6,3 i un 5,4 respectivament.