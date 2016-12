Concurs desert per fer el manteniment dels desfibril·ladors

L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, va treure a concurs fa uns mesos el servei de manteniment i vigilància dels desfibril·ladors del programa «Girona, territori cardioprotegit». Aquest servei va sortir a licitació el passat agost per poc més de mig milió d'euros (amb IVA inclòs), tot i que aquest novembre Dipsalut va deixar el concurs desert. El fet és que a la convocatòria només s'hi va presentar una empresa, que va quedar fora per oferir uns preus superiors als establerts. Des de l'ens expliquen que aquesta companyia –d'àmbit estatal amb partners catalans– va complir els requisits, però va presentar uns costos «lleugerament per sobre» dels que fixaven les condicions de la convocatòria.

Des de Dipsalut admeten que els preus del concurs «són ajustats», malgrat que «estan en línia amb els de mercat». També remarquen que es tracta d'una convocatòria en la qual no s'acostumen a presentar «moltes empreses» perquè, a part de ser un àmbit «molt especialitzat», és necessari «tenir la capacitat de poder fer el manteniment continu d'una xarxa de més de 700 desfibril·ladors». Des de Dipsalut recorden que un altre dels requisits és «el coneixement i la presència a les comarques gironines», ja que des de l'ens exigeixen «actuar amb gran celeritat» per garantir el funcionament dels desfibril·ladors.

De fet, des de l'Organisme de Salut Pública subratllen que mentre es prepara un nou concurs per adjudicar el servei, tres empreses del territori estan prestant aquesta tasca de manera provisional. Així, s'ha garantit que «en cap moment» s'hagi deixat de fer el manteniment i la vigilància dels desfibril·ladors. Des de Dipsalut avancen que la nova previsió és adjudicar aquest servei a principis de febrer de l'any vinent, sense introduir un canvi significatiu a les bases del concurs.