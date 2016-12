Girona es bolca amb la Marató

Les comarques gironines un any més es van bolcar de ple amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Des de primera hora del matí d'ahir, desenes d'entitats i consistoris van dur a terme centenars d'activitats per recollir fons per la causa solidària, que enguany estava dedicada a l'ictus i a les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

La Marató va celebrar ahir la seva 25a edició amb un programa de televisió en directe conduït per Helena García Melero i Ramon Pellicer. Durant el matí, Pellicer va tocar el calaix amb la banda de música Sopa de Cabra; Marcos Franz, l'actor que interpreta Gerard en la sèrie Merlí, va mostrar els seus dots musicals, i Doctor Prats i SP3 van interpretar Les nits no moren mai al plató de TV3. A la tarda, Sole Giménez acompanyada del Taller de Músics i el Cor de professors i professores de música de Catalunya van interpretar Sense tu deTeràpia de Shock, es va explicar el mètode ràpid per detectar els símptomes d'un ictus i el trio italià Il Volo va interpretar Et queda tant per viure.

La Marató és un esdeveniment que remou tot el país amb activitats ben diverses. Pel que fa a les comarques gironines se'n van programar un munt i no hi va haver racó de la demarcació on no s'organitzés alguna iniciativa solidària. És més, en alguns indrets es va apostar per fer tres i quatre esdeveniments paral·lels. Només a la ciutat de Girona es van organitzar una trentena d'actes.

La gran majoria d'activitats per aquesta edició de la Marató van girar entorn de la salut i l'esport, però també n'hi va haver de culturals. Una de les activitats més multitudinàries –que va reunir unes 250 persones– va ser «La Marató per la Marató» a Girona. Enguany, a dos quarts de deu en punt, es va donar el tret de sortida. En aquesta cursa atípica hi van participar, com és habitual, diversos membres del cos dels Bombers de la Generalitat.

De fet els Bombers eren els únics que podien córrer la prova solidària fent relleus, i és que s'ha de tenir en compte que corrien amb l'equipament habitual que fan servir quan treballen. Un dels membres dels Bombers, l'Eloi Bonet, va explicar que tot el que recapten amb aquesta col·laboració ho sumen al que reuneix el Club d'Atletisme de Girona amb les inscripcions i ho donen a la Marató.

Una altra de les activitats destacades va ser la clàssica volta a l'estany de Banyoles, que es va fer a primera hora del matí. O la cinquena Cursa Popular i quarta Canicross del CAU de Blanes, que va aplegar 114 participants i va reunir 1.110 euros per la Marató de TV3.

A la jornada solidaria tampoc hi van faltar els tradicionals dinars populars, com arrossades o fideuàs passant per les taules informatives o xerrades sobre l'obesitat i els estils de vida activa.

Un d'aquests dinars populars és el que es va realitzar a Bàscara, juntament amb una quina popular que va recaptar prop de 3.000 euros. També es van dur a terme activitats infantils com inflables, tallers o venda de productes realitzats per infants de diverses escoles.

A Figueres es va celebrar la quarta marató de dansa, mentre que a Olot es van recaptar prop de 800 euros amb un berenar popular. La vila medieval de Peratallada va omplir-se de gegants i de cantades de nadales per part de moltes AMPA. A més, al Consorci per la Normalització Lingüística es va organitzar un dictat popular davant de la seu de la Generalitat.

Llagostera també va mostrar la seva solidaritat i compromís amb La Marató de TV3. Un grup d'artistes llagosterencs de diverses disciplines vanomplir el Teatre del Casino Llagosterenc emulant el talent-show Tú sí que vales. Rebatejat com Tu sí que ho petes, els artistes van pujar a l'escenari per sotmetre's a la valoració d'un jurat molt exigent, format per Oriol Cortés, Encarnita Moreno i Roser Noguera. L'espectacle va aconseguir recaptar 1.768 ?, que es destinaran íntegrament a la causa solidària.

Centre de trucades a l'Auditori

Aquest any el centre de trucades on els ciutadans podien fer el seu donatiu es va instal·lar a l'Auditori Palau de Congressos de Girona. Telefónica va instal·lar allà 100 línies per als voluntaris que atenien els telèfons, entre els quals hi havia l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, la regidora d'ERC, Maria Mercè Roca, el cantautor i diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, o el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va voler agrair la tasca dels voluntaris. «Catalunya la formen molts voluntaris que diàriament treballen focalitzats en els més desfavorits. Sense aquesta gent no hauríem pogut superar èpoques difícils com les que hem passat com a país», va remarcar el president de la Generalitat en la seva intervenció.