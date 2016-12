L'Associació Solidària amb el Poble Sirià enviarà més de 500 caixes plenes de roba i material escolar

Dins d'un dels locals de la Factoria Cultural Coma Cros de Salt s'acumulen més de 500 caixes plenes de roba i material escolar. Es tracta del segon contenidor que l'Associació Solidària amb el Poble Sirià (ASPS) enviarà cap a Síria aquesta setmana.

Un camió recollirà el material dijous a la tarda i el portarà a Barcelona dins un contenidor, que després carregaran en un vaixell. Si tot va com s'espera, a principis d'any el vaixell que transporta la mercaderia arribarà al port de Mersyn (Turquia) i, un cop allà, una ONG local carregarà el material en camions turcs que creuaran la frontera amb Síria. «La idea és que l'ajuda arribi als campaments que hi ha als afores de les ciutats del nord del país, especialment Alep i Homs i a les seves escoles», explica el president de l'associació, Nachaat Waez.

El 90% del que s'ha recol·lectat és bàsicament roba. «Hi ha moltes mantes, roba d'abrigar i gairebé tot està per estrenar», diu Waez. A més, hi ha força material escolar. D'altra banda, l'ASPS està en contacte amb una entitat de Barcelona amb qui es reparteixen els enviaments. «Ells porten medicaments i nosaltres ens centrem en roba i altres coses del dia a dia», remarca.

Aquest segon enviament d'ajuda humanitària per part de l'Associació Solidària amb el Poble Sirià (ASPS) és possible gràcies a la solidaritat dels gironins. «Sort que no vam fer més difusió que el nostre Facebook, sinó hauríem omplert tot el local», ironitza el president de l'entitat. I és que l'aportació desinteressada de particulars ha estat destacable. «Ens contactaven a través de les xarxes socials per portar-nos roba. Ens hem vist desbordats», comenta Waez.

Més enllà dels particulars l'ASPS també ha rebut el suport de moltes entitats i fins i tot clubs esportius. L'equip del Sarrià de Ter de futbol, per exemple va donar 500 samarretes, mentre que la ONG gironina Nou Sòl, amb projectes arreu del món ha col·laborat recollint una quinzena de sacs plens de roba que s'afegiran al mig miler de caixes.

Amb tot, però, el president de l'Associació Solidària amb el Poble Sirià lamenta que no puguin enviar més contenidors. «Material en tenim de sobres, el problema és que ens costa 1.500 euros cada contenidor i costa finançar-lo». És per això que l'entitat participa en diversos actes per tal de reunir diners i, així, mantenir l'associació activa. «Hem estat a les festes de Salt amb una barraca, fem actes i organitzem xerrades... Entre això i les donacions paguem els costos», explica Waez.

Col·laboració per rebre refugiats

Un altre àmbit d'actuació de l'ASPS se centra en l'acolliment de refugiats. L'entitat està en permanent contacte amb els responsables policials i polítics a l'hora de rebre refugiats, així com amb Creu Roja i totes les entitats que col·laboren. «Nosaltres podem acollir part dels que vinguin i donar suport en el que calgui», diu Waez, però lamenta les dificultats que posa l'Estat perquè entrin més refugiats.