Els pastorets protagonitzen la penjada de crespons

Adaptant la reivindicació a les dates nadalenques, els pastorets de Sant Narcís van ser els encarregats de penjar ahir els crespons del mes de desembre amb motiu de la protesta per les obres inacabades al parc Central. Ho van fer vestits amb la roba de l´actuació que havien celebrat prèviament al teatre del barri i aportant un toc més festiu a l´actuació veïnal que ja fa mesos que es duu a terme. En la seva cinquena jornada hi van participar prop de 80 persones.

El president de l´associació de veïns de Sant Narcís, Xavier Reyner, va valorar positivament aquesta darrera penjada de crespons de l´any i va assegurar que a molts dels assistents se´ls veia «amb ganes de fer coses» i preparats per «fer costat en aquesta reivindicació». Malgrat tot, encara que a la protesta hi van estar presents cares visibles com Sílvia Paneque, Maria Mercè Roca o bé Quim Ayats, va trobar a faltar «més representació del govern» en el recordatori d´enguany, explicant que «amb la seva pressió no és suficient» si l´Ajuntament no pren la iniciativa. «En l´àmbit veïnal tenim la força i la paraula, però això no servirà de res si no es presenta un recurs judicial en contra d´Adif», va explicar Reyner, afegint que «no són ells qui tenen les eines per fer-ho».

Els propers escollits

Des de l´agost els veïns del barri de Sant Narcís han sortit cada mes a fer un recordatori de la data d´inici de les obres del TAV a Girona. Durant les actuacions anteriors, el Col·lectiu de Dones de Sant Narcís o bé els Bombers de Girona van ser alguns dels col·lectius que es van posicionar a favor de la iniciativa i van anar a penjar els crespons al parc Central.

El president de l´associació va avançar que aquest gener també es farà, aquesta vegada de la mà de la Mancomunitat de Santa Eugènia, un col·lectiu que es va oferir com a voluntari. «Estem en un punt que hi ha moviment, la gent es comença a preguntar: per què sortim si hi ha una data de finalització?». La resposta la dóna el mateix Reyner, explicant que tot i tenir una data, l´associació de veïns de Sant Narcís no ho veu suficient, i denuncia que les obres del TAV no «s´han fet bé». «Ho ha pagat Girona, i l´Ajuntament ha de poder recuperar aquesta inversió que s´ha fet», explica el president.

Resultats positius

Després de tots aquests mesos, però, l´associació es mostra optimista amb la feina feta assegurant que és ara «quan realment es comença a veure que és una cosa seriosa». «No es pot valorar la repercussió concreta que ha tingut, però el que no es pot fer ara és abaixar la guàrdia», assegura.