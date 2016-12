El pla local de joventut inclou 180 mesures concretes i 34 objectius

L'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou Pla local de joventut de la ciutat. Aquest nou document, que es va aprovar dilluns, compta amb un total de 34 objectius operatius i 180 mesures concretes a implementar a la ciutat durant el període 2016-2020.

Per a l'elaboració del Pla, es va dur a terme un treball de diagnosi i de coordinació des de la Secció de Joventut; es van fer processos participatius –enquesta prèvia als agents juvenils, enquesta als quatre-cents joves de la ciutat i grups de discussió que van tenir més de cent participants fets per entitats especialitzades– i reunions i compromisos que es van adquirir des de totes les àrees de l'Ajuntament. «Tot aquest treball ha donat lloc a un pla de 34 objectius i 180 mesures específiques per fer de les polítiques juvenils actives un puntal de l'acció de govern del consistori gironí. Un pla ambiciós i realista amb el que estem plenament satisfets i que permetrà donar resposta a les necessitats de les persones joves de Girona en els propers anys», ha comentat la regidora de Joventut, Elisabet Riera.

El Pla està estructurat en cinc àmbits d'actuació: lluita contra l'atur, projecte vital, la relació dels joves amb la ciutat, ciutat-joves-universitat-cultura i participació.