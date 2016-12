Quatre conselleries creen una comissió per lluitar contra el senglar

Quatre conselleries creen una comissió per lluitar contra el senglar

Finalment, la Generalitat ha decidit crear la comissió interdepartamental per lluitar contra la súperpoblació de les espècies cinegètiques, entre elles la del porc senglar.

Quatre conselleries s'aliaran en aquesta taula conjunta: Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Interior i Salut. Plegades treballaran amb l'objectiu de desenvolupar un extens pla d'actuacions que, teòricament, s'haurà de traduir en accions concretes que estiguin coordinades no només entre les quatre conselleries sinó també amb altres organitzacions, com ara ajuntaments, i col·lectius com els agricultors o els caçadors.

La taula interdepartamental abordarà la problemàtica que generen totes les espècies cinegètiques però en especial els porcs senglars. A les comarques gironines la població d'aquests mamífers ungulats ha augmentat desmesuradament i ha provocat destrosses als camps i nombrosos accidents a les carreteres.

Els maldecaps que segueixen causant els senglars i el fracàs de les mesures adoptades fins ara (la declaració de l'emergència cinegètica o les batudes nocturnes, per exemple) han forçat el Govern a consensuar un paquet de mesures generals «per equilibrar l'ecosistema».

La primera és millorar el marc legal existent. L'actual Llei de Caça data de l'any 1970 i està totalment obsoleta, ja que considera que l'activitat cinegètica és exclusivament de lleure. Les conselleries volen impulsar una nova Llei que inclogui una major dimensió social per adaptar els models de caça «al segle XXI».

Una altra normativa que preveu el Govern és el decret de comercialització de la carn de caça. Aquest està en una fase final i estableix els requisits legals per recollir, transportar i comercialitzar les viandes.

«L'objectiu és regular aquesta comercialització per fomentar una activitat econòmica lligada a la gastronomia i al territori, garantint-ne la seguretat».

Un altre punt que abordarà la taula és la coordinació i participació «dels agents implicats». En aquest cas, el Govern vol involucrar ajuntaments, consells comarcals, diputacions, federacions de caça, sindicats i organitzacions agràries.

Una tasca que es preveu complicada malgrat que en alguns pobles de Catalunya ja s'han fet proves pilot. La col·laboració entre els agents es faria mitjançant òrgans que vetllarien per prevenir i avaluar els danys que es poden produir en una zona concreta.

Radiografia del problema

Un altre tema que posaran sobre la taula és el de simplificar els tràmits administratius per danys causats per la fauna cinegètica. Aquesta mesura ja funciona des del mes de novembre i fa més àgil la tramitació d'expedients.

Finalment, les conselleries també volen tenir una radiografia més acurada dels efectes econòmics dels danys sobre els conductors, l'agricultura i la ramaderia. Segons el Departament d'Agricultura, «és totalment necessari recollir informacions dels diferents territoris i afectacions, fer valoracions i estudiar noves propostes per poder lluitar contra les sobrepoblacions de determinades espècies i prevenir danys».

Tanmateix, i tot i que una de les proves pilot que han engegat és un «Pla especial de control del senglar», el Govern encara no ha explicat per quina d'aquestes propostes es decantarà. La sensació dels afectats a les comarques gironines és que en els últims anys s'ha intentat de tot, i res ha funcionat.

Fins ara l'Administració ha descarregat la responsabilitat sobre els caçadors, ja que en definitiva són els que tenen les eines més efectives per eliminar els senglars. Les federacions defensen, però, que la seva és una activitat recreativa i que no disposen ni de temps ni de pressupost per enfrontar-se a una plaga de milers d'animals.

Aquest any, a més, han sortit veus que defensen una sortida menys sanguinària al problema mitjançant mètodes anticonceptius. Però tant la caça massiva com la castració dels animals requereix d'un important esforç econòmic per part de la Generalitat.