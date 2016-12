Sarrià recull tres tones de roba usada en els contenidors habilitats

L´Ajuntament de Sarrià de Ter i la fundació Humana han rubricat un nou conveni per a la recollida selectiva de roba usada. Els veïns han dipositat als contenidors verds tres tones de roba usada des de l´inici d´aquest any.

A Sarrià de Ter, la Fundació té instal·lats dos contenidors de color verd on la ciutadania hi diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitza i als quals Humana dóna una segona vida. Humana hi va recollir l´any passat 2.294 quilos de tèxtil usat; enguany, de gener a novembre, la xifra ascendeix a 2.918 quilos.

Els contenidors estan situats al carrer Francesc Cambó i al carrer Josep Pallach. És un servei gratuït per al municipi i significa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus urbans. Es calcula que la roba recollida al municipi evita l´emissió de nou tones de CO2.

A Catalunya, Humana disposa de 1.450 contenidors que l´any passat van recollir 4.490 tones de tèxtil usat.

A tot l´Estat espanyol, la Fundació va recollir 16.800 tones. Els recursos generats per la Fundació amb la gestió del tèxtil es destinen a programes de cooperació i ajuda social.