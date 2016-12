Cospedal: "Catalunya forma part del territori nacional"

L'exèrcit espanyol continuarà fent maniobres i exercicis a Catalunya. "Catalunya forma part del territori nacional i les nostres forces armades que estan desplegades allà continuaran fent les seves pràctiques i exercicis", ha dit la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, durant la compareixença a la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats. Responent a una pregunta de la diputada del PDECat Míriam Nogueras, de Cospedal ha afegit que l'exèrcit informarà amb "transparència i claredat" de les maniobres que tingui previstes fer. "A Catalunya, igual que a la resta del territori nacional, anem a posar en comú la nostra activitat", ha ressaltat. La ministra fixa per al gener una reunió bilateral per abordar aquests assumptes. De Cospedal també ha obert la porta a treure de nou a subhasta la base Loran de l'Estartit a un preu més ajustat.

Durant la seva compareixença a la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats, María Dolores de Cospedal ha respost preguntes de la diputada del PDECat sobre les maniobres que l'exèrcit espanyol fa a alguns municipis del país i que, en algunes ocasions, han despertat queixes d'alcaldes i veïns.

La ministra de Defensa ha afirmat que les pràctiques de les forces armades continuaran perquè "Catalunya forma part del territori nacional". "Això no vol dir que no haguem d'informar dels exercicis que fem amb transparència i claredat", ha afegit la ministra que ha fixat per al mes de gener una reunió bilateral per clarificar la situació i abordar els assumptes que desperten suspicàcies. De Cospedal demana actitud de "consens" per poder dialogar "sense prejudicis".

Tot i això, la ministra ha recordat que la missió de l'exèrcit espanyol està definida per la Constitució i consisteix en defensar "els valors constitucionals de la unitat d'Espanya, la integritat territorial i la defensa dels drets i deures dels seus ciutadans".

La base Loran, possible nova subhasta

La ministra també ha respost una pregunta de la diputada del PDECat, Míriam Nogueras, relacionada amb el futur de l'antiga base militar Loran de L'Estartit. Es tracta d'una parcel·la de 35,1 hectàrees situada al nord del municipi i qualificada urbanísticament com a finca rústica. El solar en venda té forma de polígon irregular i conté edificacions molt deteriorades de l'antiga base de guardacostes nord-americana.

De Cospedal ha dit que estan en converses amb l'alcalde de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) perquè el municipi vol adquirir la finca però també ha recordat que l'últim vegada que els terrenys van sortir a subhasta va quedar "deserta". Segons la darrera xifra que va transcendir, l'Estat fixava el preu mínim de venda en més de mig milió d'euros. "Estem disposats a seguir parlant, potser podem fer una altra subhasta i abaixar els tipus", ha respost la ministra.