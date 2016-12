La CUP exigeix canvis al Consorci de la Costa Brava

La CUP ha exigit al ple de la Diputació de Girona que forci un canvi en la direcció del Consorci de la Costa Brava (CCB) arran de les irregularitat detectades a l'auditoria que analitzava la gestió de l'any 2014. El diputat Lluc Salellas ha recordat que l'auditoria identifica fins a 25 possibles irregularitats o mancances, algunes d'elles "bastant greus". La CUP creu que l'auditoria evidencia "que la gestió no és la que hauria de ser". L'equip de govern de CiU ha recordat que el CCB és un organisme autònom format per 27 ajuntaments i la Diputació de Girona i, per tant, és una decisió que ha de prendre el ple del Consorci. El portaveu del govern, Albert Piñeira, ha assegurat que la majoria de les recomanacions que feia l'auditoria estan "esmenades" i ha exposat que el CCB està dissenyant un pla d'acció per acabar de definir quines millores de gestió cal fer.

L'auditoria que la CUP va fer pública a principis de desembre detectava diverses irregularitats comptables i de gestió al Consorci de la Costa Brava (CCB), l'organisme que s'encarrega de l'abastament d'aigua a 27 municipis del litoral gironí. L'informe, que analitzava la gestió de l'any 2014, posava en dubte que des del consorci s'adjudiquessin contractes sense concurs públic. A més, detectava que algunes pràctiques afavorien la part privada de les empreses perquè no pagaven lloguers o no aportaven quantitats que s'havien compromès a pagar.

Aquest dimarts, el diputat de la CUP a la Diputació de Girona, Lluc Salellas, ha portat l'auditoria al ple. "L'auditoria evidencia que s'ha fet una gestió molt negativa i irregular del Consorci, hi hauria d'haver algun canvi", ha afirmat Salellas. En aquest sentit, ha exigit a l'equip de govern que es depurin responsabilitats a la direcció del CCB.

El vicepresident Miquel Noguer (que ha assumit la presidència de plenari per l'absència de Pere Vila) ha respost a Salellas que, tot i que la Diputació de Girona ostenta la presidència del CCB, es tracta d'un organisme autònom. "És una decisió que haurà de prendre el seu plenari", ha dit Noguer. Pere Vila té la presidència delegada en Carles Páramo (expresident de la Diputació i regidor a l'Ajuntament de Roses), que és qui capitaneja el Consorci.

El vicepresident portaveu de l'equip de govern a la Diputació, Albert Piñeira, ha assegurat que la majoria de les irregularitats o mancances detectades a l'auditoria ja estan "esmenades". Tot i això, ha exposat que el CCB està elaborant un pla de gestió, que també haurà d'aprovar per ple, que acaba de definir les millores de gestió que cal fer. El CCB preveu convocar una roda de premsa a principis de genera.

Ple extraordinari el 17 de gener

El president en funcions, Miquel Noguer, ha informat als diputats que el pròxim 17 de gener segurament es convocarà un ple extraordinari. Es pot tractar d'una sessió per acabar de comprometre la intenció de la Diputació de comprar part de l'edifici Narcís Monturiol per salvar el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG). L'equip de govern aposta per destinar 6 MEUR a l'adquisició de metres quadrats i hauria de lligar la inversió abans de la pròxima Junta de Creditors, fixada pel 26 de gener.

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció presentada inicialment per la CUP i a la que s'han adherit tots els grups que reclama una demarcació lliure de violència de gènere i a favor de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. Els diputats han recordat que la violència masclista, en les seves diferents expressions, continua essent una realitat i una "xacra".

Per aquest motiu, la Diputació s'ha compromès a dotar de recursos, serveis i pressupostos les accions destinades a combatre la violència de gènere, especialment en el món local. En aquest sentit, Piñeira ha recordat que SUMAR, òrgan dependent de l'ens supramunicipal, ja treballa per reforçar aquest àmbit, per exemple mitjançant el centre per a dones maltractades i els seus fills.

Els diputats també s'han proposat reactivar la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats de la Diputació de Girona per fer un seguiment de la implementació d'actuacions i millorar la gestió dels recursos humans en termes d'igualtat. També acorden actualitzar el Pla d'Igualtat de la Diputació de Girona per desplegar les accions a partir del primer semestre del 2017 i garantir la perspectiva de gènere i del col·lectiu LGTBI en l'elaboració i aplicació de les polítiques que es portin a terme.

També per unanimitat, han aprovat una moció, aquesta proposada pel grup d'Independents de la Selva (IDS), contra la pobresa energètica i l'emergència habitacional. Així, la Diputació ha acordat estudiar la inclusió d'una partida d'urgència dins del programa 'Salut i crisi' destinada a garantir subministraments bàsics, com ara la llum, l'aigua o el gas; reforçar i ampliar els ajuts destinats al lloguer en els casos d'emergència habitacional i fer efectives aquestes mesures en els pròxims pressupostos.