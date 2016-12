Girona, Figueres i Calonge són els municipis que han guanyat més veïns el 2016

Els municipis de la província de Girona han guanyat més de 500 habitants en l'últim any. Segons les darreres dades del padró (amb data 1 de gener del 2016), els habitants entre les diferents poblacions de la província han augmentat un 0,1% respecte al padró del 2015. En concret, la província ha passat de tenir 753.054 ciutadans el 2015 a 753.576 aquest any; per tant, 522 més. Ara bé, la tendència no ha estat ascendent per a tots els municipis. En termes absoluts, la ciutat de Girona és la localitat que ha registrat l'increment més important, perquè ha guanyat 669 habitants. A continuació s'ha situat Figueres, que ha crescut en 380 persones, seguit de Calonge (amb 189 ciutadans més), Sant Feliu de Guíxols (amb 174 més) i Celrà (amb 148 més).

En canvi, també en termes absoluts, Lloret de Mar és la localitat que ha comptabilitzat la caiguda més gran de la província, ja que ha perdut 576 habitants. Tot seguit s'ha situat Palamós, que ha reduït la seva població en 234 persones, així com Roses (amb 137 ciutadans menys), Tossa de Mar (amb 125 menys) i Vidreres (amb 109 menys). Tant Girona com Lloret repeteixen de posició aquest any, perquè el 2015 ja van ser els municipis que més habitants van guanyar i van perdre –respectivament– de tota la província. Fa un any, Girona va augmentar en 359 ciutadans; així, entre el 2015 i el 2016, la població de la ciutat s'ha incrementat en 1.028 persones. També fa un any, Lloret va descendir en 1.006 habitants; per tant, entre el 2015 i el 2016, la població del municipi ha caigut en 1.582 persones.

En termes globals, el nombre d'habitants d'aquest any de la província de Girona s'ha situat per sobre dels nivells del 2010 (quan llavors va ser de 753.046 ciutadans). El 2011 i el 2014 la població va superar les 756.000 persones, mentre que el 2012 i el 2013 es va situar per sobre dels 761.000 habitants. Pel que fa al rànquing dels municipis gironins amb més ciutadans, entre les 20 primeres posicions només es produeix un canvi: Calonge ha guanyat dos llocs, ja que ha passat per davant de Ripoll i Castell-Platja d'Aro (que han perdut 49 i 22 habitants respectivament). La ciutat de Girona s'ha mantingut al capdavant del rànquing, seguida de Figueres, Blanes (amb 72 ciutadans menys), Lloret, Olot (amb 56 més) i Salt (amb 62 més).

En termes relatius, aquest any Vilamaniscle, Vilamacolum i Cabanelles han registrat l'augment de població més important de tota la província, perquè han crescut un 12,8%, un 8,8% i un 8,4% respecte al padró del 2015. També en termes relatius, Pedret i Marzà, les Llosses i la Vajol han comptabilitzat la caiguda més gran, ja que els habitants del padró han descendit un 6,7%, un 5,8% i un 5,7% en l'últim any.