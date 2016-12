Adjudiquen per 940.000 euros un tram de la via ciclista entre Sant Joan i Setcases

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres d'un tram de la via ciclista del Ter, que donarà continuïtat a la ruta del Ferro (Ripoll – Sant Joan de les Abadesses) fins a Setcases.

En concret, impulsen el tram de Sant Joan de les Abadesses, amb una inversió de prop de 940.000 euros. Els treballs començaran la primavera vinent i tindran un termini d'execució de sis mesos.

L'obra adjudicada consistirà en la formació d'un vial per a vianants i ciclistes que connecta el nucli urbà de Sant Joan de les Abadesses (rambla de Bernat Guillem de Samassó) amb la Colònia Llaudet. Ressegueix la N-260 pel costat nord. El tram té una longitud d'uns 2,3 quilòmetres, amb un pendent màxim del 6,3%, i una amplada de 3 metres. D'aquest tram, 800 metres estan inclosos dins les obres d'urbanització de la Colònia Llaudet, que executa l'Ajuntament.

La via ciclista del Ter, un cop acabada, discorrerà per un entorn ambientalment i paisatgísticament sensible.