Les boies del litoral gironí registren onades de fins a onze metres d'alçada

La llevantada va aixecar onades superiors als onze metres d'alçada en diferents punts de la Costa Brava. Els registres de les boies instal·lades mar endins per Ports de l'Estat revelen com durant la matinada d'ahir la mar va picar-se fins arribar a alçades inusuals. El fort onatge es va estendre per a tota la Costa Brava però va ser especialment intens cap a la zona centre del litoral central i a uns 30 quilòmetres de la costa.

Allà, segons Ports, les onades de deu metres van succeir-se pràcticament durant tota la nit. El mateix va passar ben bé a tocar de la costa si bé allà les onades van ser lleugerament més baixes. Tanmateix, durant tota la matinada l'onatge no va baixar dels sis metres significants, és a dir, un terç de les onades més altes.

Al llarg d'ahir Protecció Civil de la Generalitat va demanar extremar les precaucions al front marítim, un avís que s'estén fins avui a causa de l'onatge que es mantindrà en especial a les comarques del nord de Barcelona i de Girona.

«Cal tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa. Cal respectar els tancaments dels accessos al litoral que es realitzin amb caràcter preventiu per seguretat». Pel que fa al temporal marítim, Protecció Civil va recordar que les onades «poden afectar el litoral amb violència». Encara que no hi hagi indicis de perillositat, aquest organisme va recomanar prudència als ciutadans. «Encara que hi hagi diverses onades d'una mateixa alçada, una pot ser més gran que les altres i endur-vos mar endins. Eviteu anar a prendre fotografies o mirar com trenquen les onades».

El vent també va ser protagonista, assolint una ratxa màxima de fins a 96 quilòmetres per hora a Portbou. Es tracta del punt de la demarcació on el vent ha estat més agressiu però també s'ha deixat sentir de valent en punts on aquests registres són menys habituals. A Castell d'Aro, per exemple, hi ha hagut un cop de 64 quilòmetres per hora i al litoral de Roses, una de 68.

El temporal també va anar acompanyat de pluja. Fins ahir al matí segons el Meteocat, a punts de l'Empordà és on les precipitacions van deixar uns registres més elevats, amb gairebé 30 litres a llocs com Torroella de Montgrí.