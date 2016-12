Concert solidari per recaptar fons per a la recerca de l'Idibgi

El baríton saltenc Silveri de la O i el pianista Mark Hastings seran els protagonistes d'un concert solidari a benefici de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). La cita benèfica se celebrarà la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt el diumenge 8 de gener, a les 7 de la tarda, i els músics interpretaran obres de Grieg, Tosti, Rossini, Mozart i Donizetti, entre d'altres. Les entrades costen 15 euros i es poden comprar a Les Bernardes, fins al 5 de gener.

El concert s'emmarca dins la campanya que ha iniciat l'Idibgi per incentivar la recaptació de fons privats per impulsar la recerca a les comarques gironines i donar visibilitat a la investigació biomèdica.

Una altra de les accions impulsades per l'Idibgi en la mateixa línia és la campanya de mecenatge «Empresaris per a la recerca», que potencia la col·laboració entre el món empresarial i el científic, relació que és bàsica per trobar solucions als problemes de salut que afecten la societat.