El Consorci de la Costa Brava elabora un pla per «corregir» irregularitats

El Consorci de la Costa Brava (CCB), format per la Diputació de Girona i 27 municipis del litoral gironí, està elaborant un pla d'acció per «corregir» algunes de les irregularitats detectades per una auditoria. Així ho va explicar ahir el vicepresident quart de la Diputació, Albert Piñeira, que va afegir que «molts» dels incompliments que revela l'informe «ja estan esmenats». Piñeira va fer aquesta valoració en el ple ordinari del desembre de la corporació, després que el diputat provincial de la CUP, Lluc Salellas, hagués «exigit» un canvi a la direcció del CCB davant les irregularitats que revela l'auditoria. De fet, a principis de mes, la CUP va fer públic aquest informe, que enumera incompliments comptables i de gestió a aquest òrgan (encarregat de l'abastament d'aigua als municipis costaners).

Pel que fa al plantejament d'un canvi a la direcció, el vicepresident primer de la Diputació, Miquel Noguer, va considerar que correspon al plenari del CCB prendre «les decisions oportunes». Noguer va remarcar que la corporació representa «una vint-i-vuitena part» d'aquest ens i va recordar que la presidència del CCB –que pertoca al president de la Diputació– es va delegar al regidor de Roses Carles Pàramo. Malgrat tot, Salellas va qualificar de «bastant greus» alguns punts de l'auditoria. «Es demostra una gestió negativa i irregular. Hi hauria d'haver algun canvi», va insistir el representant de la CUP. L'informe del CCB qüestiona, entre altres, adjudicacions de contractes sense concurs públic i pràctiques que afavoreixen la part privada.

Parc Científic de la UdG

També en el ple celebrat ahir, Noguer –que va assumir la presidència en funcions per la baixa de Pere Vila– va avançar que el 17 de gener de l'any vinent es podria fer un ple extraordinari. Tot i que Noguer no va donar més detalls, la finalitat d'aquesta sessió seria aprovar la compra de part d'un edifici del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG). D'aquesta manera, l'equip de govern de CiU pretén destinar els sis milions d'euros –que la Diputació s'ha compromès a aportar per salvar l'equipament– a l'adquisició d'uns metres quadrats de l'edifici Narcís Monturiol. Ara bé, aquesta decisió s'hauria de formalitzar per ple abans del 26 de gener, quan es preveu celebrar la junta de creditors del Parc Científic.

En paral·lel, el ple de la corporació va aprovar ahir dues mocions per unanimitat. D'una banda, un text impulsat per la CUP amb el suport de la resta de grups «per una demarcació lliure de violència de gènere», així com «a favor de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones». La Diputació es compromet a dotar de recursos, serveis i pressupostos les accions destinades a combatre la violència de gènere. De l'altra, un text presentat per Independents de la Selva (IdS) «contra la pobresa energètica i l'emergència habitacional». En aquest cas, la corporació acorda estudiar la inclusió d'una partida d'urgència dins del programa «Salut i crisi», destinada a garantir subministraments bàsics com ara la llum, l'aigua o el gas, entre altres mesures.