Demanda contra TSC per coaccionar els treballadors

El comitè d'empresa de Transport Sanitari de Catalunya (TSC) ha presentat una demanda al Tribunal Laboral de Catalunya per denunciar que l'empresa adjudicatària del servei d'ambulàncies a Girona està coaccionant els treballadors. El sindicat majoritari del comitè, Sindicat del Transport Sanitari de Girona, ha interposat un conflicte col·lectiu davant l'autoritat laboral per vulneració dels drets dels treballadors, ja que acusen TSC de forçar uns 200 treballadors a rebaixar-se la categoria o canviar geogràficament de lloc per no perdre la feina.

La nova adjudicatària de les ambulàncies, que presta el servei a Girona des del gener, té uns 500 empleats i, segons la presidenta del comitè, Lourdes Alsina, n'hi ha 200 afectats per les «coaccions i pressions» de l'empresa, especialment els treballadors més antics i que presten el servei de transport urgent. En una setantena de casos, els treballadors han hagut d'accedir a canvis físics de llocs de treball (alguns fins a 70 km més lluny) per poder conservar el lloc de treball i les condicions que havien adquirit durant anys.

L'empresa argumenta que cal una redistribució de la plantilla i que conductors d'ambulàncies que ara estan al servei urgent han de passar al transport sanitari programat.

Un altre dels membres del comitè, Juanra Rodríguez, desmunta l'argument de l'empresa. «No falten conductors al servei no urgent perquè l'empresa ha contractat més de 100 persones en sis mesos», explica. Segons Rodríguez, el problema de l'empresa és que vol prescindir dels treballadors amb més antiguitat «perquè són treballadors cars».

Amb aquest motiu, el comitè explica que l'empresa ha fet públiques unes llistes amb noms de treballadors (els més antics i amb especialització) que són susceptibles de canviar de lloc i categoria. Si volen evitar-ho, tal i com denuncia el comitè, s'han de rebaixar la categoria laboral i el sou per conservar la seva plaça en el transport urgent. En aquesta modalitat, els treballadors treballen 24 hores i descansen quatre dies. En canvi, en el transport no urgent els torns són diaris i amb horaris diferents, un fet que asseguren que impossibilita conciliar vida laboral i familiar.

Abaratir costos

El comitè denuncia que amb aquestes pràctiques l'empresa vol abaratir els costos del concurs públic. Segons els seus càlculs, podria estalviar-se 200.000 euros anuals, i encara li resten nou anys de contracte. Aquests diners, doncs, vindrien a compensar l'oferta presentada per TSC, que era un milió d'euros més baixa que la resta de candidates.

Per tot plegat, han recorregut a la mediació del Tribunal Laboral per arribar una entesa, però els treballadors avisen que el seu objectiu és que la demanda acabi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Esperen que l'empresa canviï l'estratègia i presenti els calendaris del 2017 amb els llocs de treball intactes. Si no és així, a banda de seguir amb la tramitació de la demanda, amenacen amb una vaga.