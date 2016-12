Fins a 130 controls d'alcohol i drogues per les festes de Nadal

Els Mossos d'Esquadra han començat a intensificar els controls de trànsit a la província per retirar de la circulació els conductors beguts o drogats que enxampin durant aquests dies. Si bé els controls d'alcoholèmia i drogotest es realitzen de forma periòdica, des del 14 de desembre és un servei que quedarà reforçat fins que acabin les festes nadalenques. Els Mossos calculen realitzar uns 130 controls a la província durant aquest període.

El sergent Albert Estrach, que ahir a la tarda es trobava realitzant un control a la C-65 a Cassà de la Selva, indica que aquest tipus de dispositius ajuden a conscienciar de la necessitat d'abstenir-se de consumir alcohol i drogues si s'ha de conduir.

Aquest tipus de controls s'emmarquen dins del programa operatiu estacional de la campanya nadalenca en què l'àrea de trànsit «està realitzant tot un seguit de controls específics de velocitat, cinturons i distraccions» i la prioritat d'aquests dies seran les hores posteriors als dinars de Nadal d'empresa i molt especialment la jornada del 31 de desembre.

No hi ha una zona concreta que acumuli el gruix dels controls perquè la ubicació d'aquests és «discrecional» i se'n realitzaran simultàniament a diversos punts de les comarques gironines.

«Normalament, els controls d'alcoholèmia es fan a la nit però ara es realitzen també per qualsevol infracció de trànsit en què intervingui Mossos d'Esquadra», indica el sergent. I és que davant d'«indisciplines viàries», els agents de trànsit acostumen a sotmetre els conductors a l'etilòmetre per comprovar si la infracció realitzada es deu a la ingesta de begudes alcohòliques o bé a causa d'algun estupefaent.

Els controls d'aquests dies s'ubicaran sobretot en vies interurbanes i el gruix dels efectius estarà concentrat entre les quatre i les set de la tarda, precisament a causa dels sopars de Nadal, i de les onze de la nit a les tres de la matinada.

Estrach ha notat que hi ha hagut una disminució de conductors enxampats beguts al volant perquè, entre altres coses, «els controls tenen la funcionalitat de baixar cada vegada més el nombre de positius» i «el que es percep més cada vegada» és una major conscienciació per part dels conductors, per exemple, els Mossos es troben «que hi ha conductors que no són el titular del vehicle» i això denota que s'ha interioritzat que qui beu no ha de conduir.