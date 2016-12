La Garrotxa demana 105.232 euros per reparar camins rurals el 2017

El ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va convalidar un decret destinat a demanar 105.232 euros per la reparació de 4 camins rurals. Són els camins de Sant Ferriol a Beuda (54.753 euros), els camins de la Vall del Bac i el que enllaça els nuclis de Montagut i Oix i Sant Jaume de Llierca (16.703 euros), el de les Encies a Amer i les Planes d'Hostoles (16.777 euros) i el camí de Canaderes a les Preses (17.019 euros).

El camí de Sant Ferriol a Beuda està considerat de molta importància amb relació a les emergències. El de les Encies a Amer és l'antic camí que s'usava per comunicar a peu les dues localitats. És una ruta de molt de bosc, en la qual abans hi havia moltes masies i ara no n'hi ha gaires. La més important és la de la Posada. L'acció més significativa prevista és la reparació d'un passallís.

El de Montagut a Sant Jaume també era molt usat en el temps anterior als vehicles de motor. Passa per masies i granges.