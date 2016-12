Girona és l'àrea catalana amb més quilòmetres de risc molt alt d'accidents

Girona és la demarcació de Catalunya que té més quilòmetres de risc «molt alt» de patir un accident de trànsit. En concret en té un 20,9%. Aquesta és una dada que s'extreu de l'últim EuroRAP, que analitza un any més l'accidentalitat a la xarxa viària.

El RACC participa en l'estudi i també hi col·labora el Servei Català de Trànsit (SCT), que enguany ha analitzat 6.356 quilòmetres de xarxa viària catalana, que representen el 53% del total (12.094 quilòmetres)

Es dóna el cas que Girona encapçala les demarcacions amb més percentatge de quilòmetres d'aquesta tipologia, que presenten un increment respecte a l'anterior estudi. L'actual EuroRAP té en compte el trienni 2013-2015.

En canvi, el percentatge de trams en risc alt s'ha reduït significativament a Girona. En concret es troba en el 9,3% mentre que en el trienni interior era d'un 18,6%. Per escollir els trams, l'informe EuroRAP té en compte els trams amb més risc d'accident a Catalunya. Es tracta d'aquells que tenen una IMD (quantitat de vehicles que circulen cada dia per un tram) superior a 5.000 vehicles diaris, aquells trams on almenys hi ha hagut un accident amb morts o ferits greus en els últims dos anys i els que tenen una longitud superior a cinc quilòmetres.

Risc «alt» a Torroella i l'Estartit

En total s'han seleccionat 213 trams (3.131 quilòmetres) i en el top 10 hi ha una carretera gironina. Es tracta de la comarcal que uneix Torroella de Montgrí amb l'Estartit (Gi-641), que ocupa el novè lloc. En aquest punt hi circulen 7.734 vehicles al dia i té una longitud de 5,5 quilòmetres. Segons l'estudi, hi ha un intensitat mitjana anual d'1,3 accidents mortals i greus. Es tracta d'un punt negre que no apareixia en l'anterior Eurorap.

La zona de Catalunya amb més risc d'accident -«risc alt»- i que encapçala la llista és la BP-1417, la via que uneix Barcelona amb Sant Cugat. També és una via comarcal i té una longitud d'11,4 quilòmetres.

L'estudi en què participa el RACC també presenta 475 quilòmetres de xarxa viària catalana, on hi ha un risc igual a zero de patir un accident. Es tracta d'un 7,4% de tota la xarxa analitzada, on no hi ha hagut cap accident mortal o greu en l'últim trienni.

Cal dir que a Girona hi ha cinc trams amb menys risc de patir un accident i en els deu primers de Catalunya hi ha la C-250, a Quart. En concret té en compte els 4,2 quilòmetres de via que van des de l'inici del terme municipal fins a l'enllaç amb la C-65.

Més accidents de moto

El nou estudi EuroRAP també ha posat de manifest un increment dels accidents amb moto i ciclomotor a Catalunya. L'estudi assegura que han pujat en un 24,2% des de l'any 2013. Un període durant el qual els accidents amb morts i ferits greus també ha pujat, en aquest cas en un 5,5%. En el llistat dels deu trams de Catalunya on hi ha més sinistres viaris de motos i ciclomotors enguany n'hi ha un de gironí. Es troba en la desena posició i es tracta de la GI-600 des de l'enllaç de la Nacional II i la GI-512 a Tordera fins a la GI-682 a Blanes.

Són 5,3 quilòmetres de carretera comarcal, on circulen de mitjana cada dia 20.378 vehicles i on el 83% dels accidents que s'hi produeixen han estat protagonitzats per una moto o un ciclomotor.

El punt de Catalunya on hi ha més accidents amb aquests vehicles implicats és el Nus de la Trinitat de Barcelona (B-10) amb l'enllaç de la B-20, A-2 i C-32.

El nou estudi d'accidentalitat a les carreteres catalanes conclou que durant aquest trienni hi ha més quilòmetres de molt alt risc. Han augmentat en un 18%, la qual cosa ha suposat trencar la certa estabilitat que es mantenia en els últims sis anys.

De tots els quilòmetres analitzats en l'informe, Catalunya en té gairebé 2.000 de xarxa viària amb alt risc de patir un accident greu o mortal.

Eina útil per a Trànsit

La directora del Servei Català de Trànsit (SCT), Eugenia Doménech, va participar ahir en la presentació de l'estudi i va remarcar que «l'EuroRAP permet fer un seguiment públic i independent de les concentracions d'accidents greus a les vies amb més trànsit i comparar el nostre sistema viari amb el d'altres països d'arreu del món, així com posar de relleu la importància de la infraestructura». Doménech va afegir que «aquest informe sobretot ens ajuda a saber què passa i on passa, un element clau per poder assolir els objectius catalans i europeus de reducció de les víctimes mortals i ferits greus amb seqüeles permanents al 50% el 2020 respecte al 2010 i també la Visió Zero per al 2050».