L'Ajuntament de Banyoles dóna suport als acusats de cremar fotografies del Rei

n El ple de l'Ajuntament de Banyoles va aprovar, per unanimitat, una moció de rebuig a la judicialització de la política i de suport a les persones detingudes per la crema de fotografies monàrquiques. L'acord dóna suport als càrrecs electes i institucionals «amenaçats per la Fiscalia General i l'Advocacia de l'Estat» per exercir les seves funcions de representació de la ciutadania.

El consistori va acordar donar suport a la llibertat d'expressió i promoure les mobilitzacions que convoquin l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'ANC, Òmnium o altres col·lectius, tot fent una crida als banyolins perquè hi participin. Aquesta va ser una moció conjunta de tots els grups polítics amb representació municipal.