El temporal de llevant inunda els passejos marítims de la Costa Brava

El temporal de llevant va deixar diversos passejos marítims de la Costa Brava inundats la passada matinada. El fort onatge acompanyat del vent ha deixat una imatge, que ja va essent típica de finals d'any en molts punts de les comarques gironines. Aquest fet va provocar que diversos punts de la façana marítima s'omplissin de sorra i aigua, encara que sense que es lamentessin danys de consideració.

Blanes va ser una de les localitats més afectades. La força de les onades va estar arrossegant sorra i aigua per sobre d'alguns trams del Passeig de Mar, i ahir al matí les màquines de l'empresa de neteja NORA van estar treballant per deixar-ho transitable.

Amb tot, la Policia Local va tallar el trànsit en un dels dos carrils del tram del passeig Cortils i Vieta –entre el carrer Ample i la plaça Catalunya- deixant l'altre lliure a l'accés dels vehicles, en previsió que es pugui circular amb major seguretat.

Tanmateix, es van instal·lar tanques per barrar el pas en aquest mateix tram, per sobre del passeig, per evitar que els vianants s'acostin massa arran de mar, així com per facilitar les tasques dels operaris de l'empresa de neteja, que ho fan tant amb màquines com a mà, amb l'ajut d'escombres. Com és habitual cada vegada que hi ha temporal, la sorra va quedar dipositada al damunt del passeig, tot i que en aquesta ocasió l'aigua va arribar fins al carril de circulació durant la matinada. Aquesta darrera circumstància va provocar incidents puntuals, com per exemple una motocicleta que estava aparcada darrere la zona de restaurants del passeig Cortils i Vieta, a tocar del vial de circulació. El vehicle va ser arrossegat per la força de les onades, que arribaven des de la platja fins envair el carril de trànsit.

Igualment, les terrasses dels bars i restaurants de la zona van quedar plenes de sorra i van patir petits desperfectes materials.

Els efectius policials també van barrar l'accés en la franja del litoral blanenc al voltant de la platja i l'entorn rocós de Sa Palomera. Això és perquè en alguns trams les onades trenquen molt arran del passeig, i es vol evitar el perill que pogués acabar arrossegant alguna vianant que s'hi acosti massa. Igualment, es van instal·lar tanques a la zona de vianants, dalt del passeig Cortils i Vieta, per precaució. La força de les onades també va provocar que una part del muret baix que hi ha a tocar de la platja de Sa Palomera quedés parcialment destrossat.

Com també sol ser habitual cada vegada que hi ha temporal, la força de les onades trencant a la platja ha atret al llarg del litoral blanenc una gran quantitat de persones que, càmera de fotos en mà o tan sols amb el mòbil, volien immortalitzar-ho en instantànies i vídeos.

De matinada

El temporal de llevant també va colpejar altres passejos marítims de la demarcació. El de l'Estartit, per exemple, on les fortes onades van inundar tota la platja i l'aparcament del davant.

A Tossa de Mar, a Platja d'Aro i en altres localitats de la Costa Brava central l'aigua també va arribar fins a la carretera del passeig, tot i que en ser de matinada les afectacions que va produir van ser limitades.