Unió de Pagesos i el sector apícola denuncien el dany de la vespa asiàtica a les abelles

Unió de Pagesos, juntament amb Apicultors Gironins, Apicultors Lleidatans, l'Associació d'Apicultors de Barcelona, l'Associació Catalana d'Apicultors i la Cooperativa Apícola Tarragonina, va denunciar ahir els perjudicis que la vespa asiàtica provoca a les abelles, així com també els danys que els causa l'abellerol –un ocell protegit– i la retallada de més de 197.000 euros en l'ajut agroambiental a aquest sector. El col·lectiu va expressar la seva queixa amb una concentració davant la seu del Departament d'Agricultura, a Barcelona.

El sindicat agrari va demanar a l'administració que compensi els greuges que afecten els apicultors, que també pateixen una caigua de la producció de mel en els últims anys per períodes molt càlids i secs i pluges irregulars.

Unió de Pagesos va entregar un manifest al Departament i va demanar una reunió urgent amb la consellera per tal que Agricultura reconsideri la retallada del 20% de l'ajut agroambiental a l'apicultura, que suposa un total de 197.324,35 euros per a 145 beneficiaris, i seria de 986.621 euros per al període de cinc anys de compromís de la mesura.

El sindicat va reclamar a Agricultura que coordini i extremi el control de la presència de la vespa velutina, depredadora d'abelles, els nius de la qual ja s'han detectat des de l'Alt Empordà fins al Vallès Oriental en els últims 5 anys, i que segons els experts s'haurà expandit per tot el territori d'aquí a dos anys. Per al sindicat, cal que l'administració dediqui més mitjans per trobar mesures adients per al seu control, ja que els apicultors de les zones afectades s'han fet càrrec íntegrament de les despeses que comporta posar trampes i líquids atraients en la lluita contra aquests animals.

D'altra banda, els greus danys que causa l'abellerol a les explotacions apícoles és una altra de les demandes del sindicat i les associacions, que van defensar compensacions per aquests danys que l'administració catalana va deixar de compensar el 2013. El perjudici que provoca l'abellerol a l'agricultura és, sobretot, a causa de la inhibició del treball de los abelles, que no surten de les arnes i, per tant, hi ha una pèrdua de producció. El seu efecte depredador sobre l'abella reina pot suposar la pèrdua de l'arna.

Per últim, Unió de Pagesos també va reclamar que les etiquetes permetin diferenciar clarament la producció catalana de la de països extracomunitaris.